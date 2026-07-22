Sanidad retrasa a a 2027 la apertura de los nuevos centros de Urgencias 24 horas en Primaria

Se esperaban para el segundo semestre de 2026, pero finalmente no abrirán hasta principios de 2027. La apertura de los primeros Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H) de Atención Primaria se retrasa como mínimo medio año respecto a los plazos iniciales dados por la Conselleria de Sanidad. La nueva fecha la deslizó el secretario nacional de CESM, Víctor Pedrera, en sus declaraciones a los medios tras firmar el pasado viernes un pacto con el conseller Marciano Gómez para poner fin a la huelga autonómica de los médicos en marcha desde abril. Fuentes de Sanidad explicaron al anunciarse la medida que la idea era abrir nueve de estos puntos antes de acabar el año; ahora, tras la consulta realizada por Levante-EMV, aseguran que la "voluntad" es iniciar su puesta en marcha "a partir de final de año" sin desmentir la fecha dada por Pedrera: 2027.

Fue a mediados de mayo cuando el decreto que articula el funcionamiento de los CAU 24H pasó por la Mesa Sectorial de Sanidad. Serán 19 centros finalmente, uno como mínimo en cada municipio de más de 50.000 habitantes, y para ello la Generalitat creará nuevas 208 plazas sanitarias. Se trata de una rectificación respecto al plan inicial con el que la conselleria pretendía recurrir a los facultativos de los ambulatorios y hospitales, sin contratar nuevos profesionales. El decreto está en tramitación, según estas fuentes, y "se está trabajando paralelamente en el acondicionamiento y equipamiento de los espacios que albergarán estos centros para poder poner en marcha los primeros en cuanto la normativa lo permite".

Su apertura es una de las grandes apuestas del president Juanfran Pérez Llorca para lo que resta de legislatura. Fue su gran anuncio sanitario durante su discurso de investidura a finales de 2025. El objetivo de estos centros es atender las Urgencias menos complejas, las que se atenderían en Atención Primaria, y así descongestionar y reducir la presión en los servicios de Urgencias de los hospitales. En principio, las nuevas Urgencias 24 horas deberán ubicarse en lugares a los que se pueda llegar en un máximo de 30 minutos desde "cualquier punto de su área de influencia" y solo atenderán a los pacientes del centro de salud de su mismo municipio; el decreto especifica que "en ningún caso podrán establecerse agrupaciones de municipios" para su implantación.

Dónde se ubicarán

Los plazos iniciales de Sanidad no eran descabellados porque siete de estos CAU 24 H ya funcionan, pero lo hacen como Puntos de Asistencia Sanitaria; abren desde las 15 horas hasta las ocho de la mañana de lunes a sábado y 24 horas los domingos. Hay cuatro en València ciudad (Avenida del Cid, del departamento del General; Font de Sant Lluís del Peset; Campanar II de la Fe; y l'Alguer, del Clínic), dos en Alicante (Aaiun del Doctor Balmis y Alicante Sur del General) y uno en Elx, el PAS d'Altabix. Es decir estos espacios están en marcha, equipados y faltaría reorganizar el personal para poder abrir ininterrumpidamente.

Para el resto de centros, 12 más, se están buscando espacios de la Generalitat en los municipios con más de 50.000 habitantes -Sanidad visitó estos municipios hace unos meses- o, en caso de ser necesario, encontrar uno alternativo en colaboración con los ayuntamientos. Necesitamos locales adecuados para instalar tecnología radiológica digitalizada y con inteligencia artificial, así como espacio para analíticas", explicaba Gómez. El objetivo es que el "paciente se vaya de allí diagnosticado sin tener que visitar el hospital". Según avanzó Sanidad hace unos meses, el resto de municipios donde habrá al menos un CAU 24 H son los siguientes: Castelló de la Plana, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda y Vila-real.

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Otra medida similar, pactada con CESM hace unos días, consistirá en abrir Puntos de Atención Continuada (PAC), abiertos 24 horas, 365 días al año, en todos los municipios con una población entre 15.000 y 50.000 habitantes antes del 31 de diciembre de 2028. Muchos de estos ya están en funcionamiento.