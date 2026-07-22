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Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias
Aemet alerta de la llegada de un nuevo episodio de calor con previsión de máximas de 40 grados en la provincia de València
La Comunitat Valenciana afronta este miércoles 22 de julio una nueva jornada de calor extremo inmersa en la tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en buena parte del territorio, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados en la provincia de Valencia y litoral sur e interior de Alacant; sin descartar la alerta por tormenta que afecta a toda la Comunitat Valenciana. Sigue en este directo las últimas noticias de la ola de calor y la previsión del tiempo.
Lucía Camporro
Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
La Comunitat Valenciana se prepara para afrontar los días más críticos de la tercera ola de calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pico cálido de este episodio registrará su punto máximo entre el jueves y el viernes, dejando sensaciones térmicas sofocantes que llegarán a alcanzar hasta 46 ºC en municipios del interior y prelitoral. A esta situación se suma un fenómeno especialmente preocupante: el bochorno nocturno que castigará, sobre todo, al litoral alicantino durante las próximas madrugadas.
Alba Grimaldos
La tormenta se aleja de la Comunitat Valenciana y deja reventones térmicos en la Safor
Según informa la AEMET, la tormenta ya se ha adentrado en el mar, aunque su paso por la Comunitat Valenciana ha dejado reventones cálidos en la Safor, acompañados de fuertes rachas de viento, un notable aumento de la temperatura y una bajada de la humedad.
Alba Grimaldos
AEMET pide precaución por tormentas con viento intenso en el interior de la Comunitat Valenciana
La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de la formación de tormentas entre la Región de Murcia y la provincia de Albacete, que avanzan hacia el interior norte de Alicante y al interior sur de Valencia. Aunque estas nubes de tormenta están dejando poca lluvia debido a su base muy alta, sí están provocando rachas de viento muy fuertes, por lo que el organismo recomienda extremar la precaución, especialmente en el norte de l'Alt Vinalopó y la Vall d'Albaida.
P.O.
Paiporta transforma su polideportivo en un refugio climático con actividades y zonas de descanso
Este verano, las vecinas y vecinos de Paiporta verán el polideportivo municipal convertido en mucho más que un refugio climático. Ante las altas temperaturas, durante los meses de agosto y septiembre cerca de 1.000 metros cuadrados se transformarán en un espacio público donde refrescarse, disfrutar de actividades lúdicas, descansar y compartir tiempo en comunidad.
EFE
Los termómetros rozan los 42º en Villena (Alicante) en el inicio de la nueva ola de calor
Los termómetros rozan los 42 grados en el municipio alicantino de Villena a primera hora de la tarde de este martes, primer día de la tercera ola de calor del verano en la Comunitat Valenciana y con aviso naranja por altas temperaturas en el interior de Alicante y Valencia.
Según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Aemet), a las 14.00 horas se ha llegado en Villena a 41,8 grados; en Beneixama a 41,3; en Xixona a 40,7; en Ayora a 40 grados; en Alcoi a 39,9, en Castalla a 39,4; en Pinoso a 39,1; en Banyeres de Mariola a 38,9, y en Teresa de Cofrentes a 38,8 grados. Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que a las 13:30 horas las máximas eran de 40,1 en Pinoso y 36,3 en Zarra; y media hora antes llegaban a 39,5 en Villena y a 36,4 en Alcoi.
Mar Navarro
Declarado un incendio forestal en Benicolet, València
Varios medios han sido mobilizados en la localidad de la Vall d'Albaida para controlar las llamas. Tres unidades aéreas al igual que tres dotaciones de bomberos y cuatro brigadas forestales ya están en pleno trabajo de extinción; el cual se ha notificado a las 13:42.
Alfons Padilla
Un senderista de 27 años pide ayuda al notar síntomas de golpe de calor cuando ascendía al Montgó
En un interminable día de verano hay horas para todo. Y las de plena mañana, cuando aprieta el calor y el sol cae a plomo, no son las más adecuadas para subir al Montgó. En la senda que lleva a su cima hay escasas sombras. Y el esfuerzo es de aúpa. Un joven senderista de 27 años ha tenido que ser rescatado este mediodía tras sentirse indispuesto cuando ascendía al Montgó por la vertiente de Xàbia.
Sergio Gómez
Un mes de julio infernal en Ontinyent: la temperatura media supera en 6 grados a la de hace 30 años
El calor está batiendo récords en Ontinyent en lo que va de julio. La localidad se ha situado entre las más cálidas de Europa durante varias jornadas, con cuatro días en los que el mercurio ha llegado a superar los 40 ºC, alcanzando los 44.5 ºC el pasado día 15. En la primera quincena del mes, la capital de la Vall d'Albaida ha registrado una temperatura media de 29,2 ºC, una marca muy superior a la habitual por estas fechas.
Mar Navarro
Aemet mantiene el aviso naranja hasta el jueves
Las zonas de el litoral de València y Alacant, además de el interior, en las que hoy y mañana contemplaban alerta amarilla, pasado mañana ascenderá a alerta naranja por las altas temperaturas. Se prevé que el jueves 23 ambas provincias alcancen los 42 grados, umbral de aviso rojo.
Mar Navarro
Medios desplazados para extinguir el incendio forestal declaradoen Catí, Castelló
Se actualiza la cifra de medios movilizados, a nueve, para extinguir las llamas de un incendio forestal activo desde las 4:45 de esta madrugada; entre ellos, tres unidades terrestres de bomberos forestales, dos brigadas rurales de actuaciones forestales y tres aéreos. Se desconoce el origen pero se continúa trabajando en las labores de extinción.
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