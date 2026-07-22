Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias

Los termómetros rozan los 42º en Villena (Alicante) en el inicio de la nueva ola de calor

Los termómetros rozan los 42 grados en el municipio alicantino de Villena a primera hora de la tarde de este martes, primer día de la tercera ola de calor del verano en la Comunitat Valenciana y con aviso naranja por altas temperaturas en el interior de Alicante y Valencia.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Aemet), a las 14.00 horas se ha llegado en Villena a 41,8 grados; en Beneixama a 41,3; en Xixona a 40,7; en Ayora a 40 grados; en Alcoi a 39,9, en Castalla a 39,4; en Pinoso a 39,1; en Banyeres de Mariola a 38,9, y en Teresa de Cofrentes a 38,8 grados. Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que a las 13:30 horas las máximas eran de 40,1 en Pinoso y 36,3 en Zarra; y media hora antes llegaban a 39,5 en Villena y a 36,4 en Alcoi.