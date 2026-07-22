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Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias

Aemet alerta de la llegada de un nuevo episodio de calor con previsión de máximas de 40 grados en la provincia de València

Avisos por tercera ola de calor

Avisos por tercera ola de calor / Fernando Bustamante

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Mar Navarro

La Comunitat Valenciana afronta este miércoles 22 de julio una nueva jornada de calor extremo inmersa en la tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en buena parte del territorio, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados en la provincia de Valencia y litoral sur e interior de Alacant; sin descartar la alerta por tormenta que afecta a toda la Comunitat Valenciana. Sigue en este directo las últimas noticias de la ola de calor y la previsión del tiempo.

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