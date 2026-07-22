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València acoge el primer congreso sobre degradación y restauración de la Tierra

Cristina Branquinho, investigadora portuguesa, durante su conferencia el primer día de congreso

Cristina Branquinho, investigadora portuguesa, durante su conferencia el primer día de congreso / Conference on Land Degradation and Restoration

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Kevin Contreras

València

La primera edición del 'Congreso Internacional sobre la Degradación y Restauración de la Tierra' ha abierto sus puertas. Del 20 al 26 de este mes de julio, València es el epicentro en el que se debate sobre la gestión y la conservación del planeta, un desafío global que amenaza "la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la calidad del agua y los medios de vida humanos", según la propia organización.

La Facultad de Geografia e Historia es la sede que acoge a más de 200 expertos en biodegradación de todo el planeta con la intención de planificar y debatir sobre las soluciones que se pueden llevar a cabo para frenar el desgaste de la tierra mediante algunas de las innovaciones tecnológicas más recientes y las técnicas más novedosas para afrontar el futuro con la garantía de soluciones frente al cambio global. "Queremos estudiar de forma conjunta todos los aspectos que afectan a la degradación de la Tierra", afirma Artemi Cerdà, uno de los responsables de que se lleve a cabo este congreso.

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Los más de 200 especialistas de diferentes países imparten conferencias y hay programados además cuatro días de visitas de campo a partir de este jueves, en las que se visitarán diversos lugares de la Comunitat Valenciana para tratar los problemas medioambientales que afectan a algunos de los parajes naturales del territorio. Entre ellos se encuentra l'Albufera, donde se realizará un estudio sobre las condiciones del parque natural y tratarán la contaminación del agua. También se estudiará la creciente falta de arena en la costa y la situación de las Islas Columbretes.

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