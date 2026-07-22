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Altas temperaturas

Villena registra en plena ola de calor la temperatura nocturna más alta de la C.Valenciana: Varios municipios también superaron los 40ºC de madrugada

Localidades como Alcoi y Orihuela también registraron valores superiores a los 40 grados a altas horas de la noche

Municipios con máxima de 40 grados por la noche 22/7

Municipios con máxima de 40 grados por la noche 22/7 / AVAMET

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Mar Navarro

La tercera ola de calor del verano mantiene en alerta amarilla a toda la provincia de València y parte de Alacant, litoral sur e interior. Anoche se volvieron a disparar las temperaturas, registrándose en el sureste de la provincia capital un mercurio poco habitual a altas horas de la noche.

Según datos ofrecidos por Avamet, Villena se sitúa en el foco del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 42 grados, liderando la lista de los nueve municipios que pulverizan la barrera de los 40 grados a treinta minutos de la medianoche.

Los municipios que han superado los 40 grados esta noche

La Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termómetro rebasó los 40 ºC en las localidades de Villena, Beneixama, Xixona, Orihuela, Alcoi, la Canyada, Ayora, Casas Bajas y Banyeres de Mariola.

LISTADO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS (23:29 h)

  • 42,0 ºC: Villena
  • 41,8 ºC: Beneixama
  • 41,4 ºC: Xixona
  • 40,7 ºC: Orihuela
  • 40,6 ºC: Alcoi
  • 40,5 ºC: la Canyada
  • 40,4 ºC: Ayora
  • 40,3 ºC: Casas Bajas, Banyeres de Mariola
  • 39,9 ºC: Palma de Gandia, Xàbia
  • 39,8 ºC: Balones, Onil, el Pinós el Rodriguillo, Tàrbena
  • 39,7 ºC: l’Alqueria d’Asnar, Benasau
  • 39,6 ºC: Ademuz
  • 39,5 ºC: Castalla
  • 39,4 ºC: Requena
  • 39,2 ºC: Teresa de Cofrentes, Elda, Petrer, Busot
  • 39,1 ºC: Cocentaina

El día más tórrido en la Comunitat Valenciana

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El jueves será el día más crítico de esta tercera ola de calor que afecta a todo el país, incluirá una intesificación de vientos provenientes del oeste. Esto afectará especialmente a la zona este de la península, de manera que se alcanzarán los 40 grados en las provincias de Alacant y València; activándose así la alerta naranja en estas zonas. Pero, el jueves se espera que el mercurio ronde entre 45 y 41 grados en áreas del interior de la provincia: Sumacàrcer, Gestalgar, Villena y Requena.

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