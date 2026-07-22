Villena registra en plena ola de calor la temperatura nocturna más alta de la C.Valenciana: Varios municipios también superaron los 40ºC de madrugada

La tercera ola de calor del verano mantiene en alerta amarilla a toda la provincia de València y parte de Alacant, litoral sur e interior. Anoche se volvieron a disparar las temperaturas, registrándose en el sureste de la provincia capital un mercurio poco habitual a altas horas de la noche.

Según datos ofrecidos por Avamet, Villena se sitúa en el foco del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 42 grados, liderando la lista de los nueve municipios que pulverizan la barrera de los 40 grados a treinta minutos de la medianoche.

Los municipios que han superado los 40 grados esta noche

La Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termómetro rebasó los 40 ºC en las localidades de Villena, Beneixama, Xixona, Orihuela, Alcoi, la Canyada, Ayora, Casas Bajas y Banyeres de Mariola.

LISTADO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS (23:29 h)

42,0 ºC: Villena

Villena 41,8 ºC: Beneixama

Beneixama 41,4 ºC: Xixona

Xixona 40,7 ºC: Orihuela

Orihuela 40,6 ºC: Alcoi

Alcoi 40,5 ºC: la Canyada

la Canyada 40,4 ºC: Ayora

Ayora 40,3 ºC: Casas Bajas, Banyeres de Mariola

Casas Bajas, Banyeres de Mariola 39,9 ºC: Palma de Gandia, Xàbia

Palma de Gandia, Xàbia 39,8 ºC: Balones, Onil, el Pinós el Rodriguillo, Tàrbena

Balones, Onil, el Pinós el Rodriguillo, Tàrbena 39,7 ºC: l’Alqueria d’Asnar, Benasau

l’Alqueria d’Asnar, Benasau 39,6 ºC: Ademuz

Ademuz 39,5 ºC: Castalla

Castalla 39,4 ºC: Requena

Requena 39,2 ºC: Teresa de Cofrentes, Elda, Petrer, Busot

Teresa de Cofrentes, Elda, Petrer, Busot 39,1 ºC: Cocentaina

El día más tórrido en la Comunitat Valenciana

Noticias relacionadas

El jueves será el día más crítico de esta tercera ola de calor que afecta a todo el país, incluirá una intesificación de vientos provenientes del oeste. Esto afectará especialmente a la zona este de la península, de manera que se alcanzarán los 40 grados en las provincias de Alacant y València; activándose así la alerta naranja en estas zonas. Pero, el jueves se espera que el mercurio ronde entre 45 y 41 grados en áreas del interior de la provincia: Sumacàrcer, Gestalgar, Villena y Requena.