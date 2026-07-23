A 63ºC en plena ola de calor en la Comunitat Valenciana: la humedad al 60 % dispara la sensación térmica

La tercera ola de calor, con un último día en aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y el de Alicante, deja máximas similares a las del episodio tórrido de principios de julio. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura máxima del jueves son los 43,9 grados alcanzados en Bicorp, seguidos por los 43,7 grados de Villena o los 43,2 de Alcoi. Sin embargo, la humedad relativa está siendo especialmente elevada con valores por encima del 60 %, niveles bastante inusuales, que han disparado la sensación térmica a umbrales inéditos en la Comunitat Valenciana. En Sumacàrcer, uno de los puntos calientes de la autonomía, se registraban 40,1 grados a las 15.24 horas, pero la sensación era de que había 63,1 grados debido a la humedad, según los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). "No lo habíamos visto nunca", explicaban desde la cuenta de X de la entidad.

La situación de Sumacàrcer no ha sido una excepción; sí el nivel de intensidad de la sensación térmica, pero esta ha superado los 50 grados en varios puntos de la autonomía a las 15.30 horas. En l'Atzúbia, el 'heat index' -término inglés- era de 55 grados, cuando el termómetro marcaba 37,5 con una humedad del 63 %; en el Verger y Palma de Gandia, la misma sensación con valores reales del mercurio en 37,6 y 38,2 grados, respectivamente.

La humedad ha sido la culpable de que la sensación haya sido mucho mayor a la temperatura real con diferencias de hasta 22,9 grados en Sumacàrcer, pero destacable en muchos otros puntos. En l'Albufera de València, por ejemplo, la humedad era este mediodía del 83 %, lo que ha dejado una diferencia de 14 grados entre el termómetro (32 grados) y la sensación (46ª C). En Sueca, en la Muntanyeta dels Sants, era aun mayor, del 89 %, con 13,2 grados de diferencia; el mercurio estaba en 30,8 grados y la percepción era de 43 grados. Esto se debía a que "el punto de rocío ha llegado a los 29 y 30 grados en zonas del litoral y prelitoral de la provincia de Valencia", lo que significa que "el aire contiene muchísima humedad". Por comparar, el récord mundial del punto de rocío son los 35 grados registrados en el litoral de Arabia Saudita.

El calor del mediodía ha venido precedido de otra madrugada con minimas por encima de los 25 grados, lo que significa que muchas localidades, incluyendo València ciudad, han vuelto a vivir una noche tórrida. La metropolis ya encadena 12 madrugadas de este tipo desde el 13 de julio, a una sola noche de igualar el récord histórico de 13 noches tórridas entre el 13 y el 25 de julio del año 2023.

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Bajada de temperaturas

Después de tres días de calor intenso, las temperaturas máximas remitirán "de forma notable en el prelitoral de Valencia y en el litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante", aunque seguirá habiendo valores "significativamente elevados en el interior" de las dos provincias. El descenso continuará el sábado y estará motivado por el viento de poniente que desplazará hacia el oeste de la masa de aire cálida que sobrevuela ahora el este de la Península Ibérica. El domingo se completará este movimiento y, según la Aemet, provocará que se renueve la masa de aire. La nueva llegará libre de polvo sahariano y esto dará lugar a "buena visibilidad y a un cielo más azul". Además, esta será más seca que la actual, por lo que "no solo bajará la temperatura, sino también la sensación de bochorno".