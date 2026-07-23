Un centro de Labora de València cierra por superar el "umbral" de temperatura máxima permitida en plena ola de calor

Las altas temperaturas de la tercera ola de calor del verano están dejando temperaturas de casi 40 grados en el exterior, pero también extremas en los locales y oficinas, sobre todo en las que no hay sistema de climatización o este no funciona correctamente. Es lo que ha ocurrido en la oficina del Labora de València-Luis Oliag, donde este jueves se ha superado el umbral de temperatura máxima establecida en la legislación para los trabajos dentro de oficinas. Este se sitúa en 27 grados, según la normativa vigente; y en la oficina se han alcanzado los 28,6 grados como muestra la fotografía que ilustra esta noticia.

Esta misma semana, ante las previsiones de la ola de calor y del aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el departamento de recursos humanos de Labora envió una notificación a los centros para pedir que se vigilara la temperatura en las dependencias, la cual incluía la siguiente instrucción: "Cuando, con los sistemas de climatización disponibles, no sea posible mantener una temperatura inferior a los 27 grados (que es el límite superior para oficinas y similares), deberá procederse al cierre del centro y los trabajadores deberán llevarse a su domicilio el ordenador portátil para teletrabajar". Asimismo, la gerencia de la oficina deberá "informar a la dirección de los centros de la Dirección Territorial".

La situación no sorprende al personal del centro -allí trabajan profesionales de Labora, de la Administración de la Generalitat y del Sepe- porque viven, desde hace tiempo, las consecuencias de la "antigua climatización" necesitada de "una intervención urgente con cambio de maquinaria". Tampoco debería sorprender a los responsables de la Generalitat porque la oficina ha reportado el problema en múltiples ocasiones. La situación se ha agravado porque se "han estropeado parte de los aparatos" y esto ha provocado que se supere el umbral de calor permitido; en algunas zonas, de hecho, las fuentes de UGT notifican que se acercan a los 30 grados, lo que dificulta "la prestación del servicio tanto al personal como para el público usuario". En la actualidad, el bochorno se combate con "dos ventiladores para una veintena de empleados".

El aire acondicionado funciona sin la suficiente potencia, pero además la oficina está sufriendo problemas derivados de la humedad y la condensación del agua de la máquina. "Ha habido filtraciones desde el techo en la zona de los baños -, explican- que han ocasionado desperfectos que requieren de la inmediata reparación, ya que impiden cerrar las puertas".

Daños por caída de agua por condensación climatización en Labora de València Luis Oliag. / UGT

Solución prevista, ¿cuándo?

Según explica este mismo testimonio, la Generalitat ha informado a los trabajadores de que hay en marcha un expediente de contratación para la sustitución integral del sistema de aire acondicionado, pero "se desconoce cuándo estará resuelto". Entre medias, ha habido un cambio de la empresa encargada del mantenimiento, pero "el servicio sigue siendo lento y no efectivo".

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Toda esta situación lleva al personal a pedir una denuncia ante la Inspección de Trabajo por superar los límites térmicos permitidos en el entorno de trabajo. El sindicato UGT, por su parte, ha solicitado "la rápida subsanación de las deficiencias con medidas paliativas provisionales mientras se repara la maquinaria" y, en caso de no solucionarse, mantener la oficina cerrada y el teletrabajo hasta el 15 de septiembre. El sindicato también solicita la visita de personal técnico del Invassat que certifique e informe de la situación en la que debe trabajar el personal de la oficina.