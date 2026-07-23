Los centros de menores, al límite: "No sabemos hasta cuándo podremos evitar una desgracia"

En el centro de recepción de menores de Alborache ya no caben más camas tras ocupar las salas de espera y las salas de visitas. En centro, previsto para 84 plazas (y con personal en función de ese número) tiene ahora 134 menores.

En el centro de Baix Maestrat, que es para menores con problemas graves de conducta, cuentan con niños de 8 y 9 años a pesar de ser un centro para menores de entre 12 y 17 años. Ninguno de los dos centros cuenta con aire acondicionado, lo que se agrava en el segundo caso ya que en este centro no se pueden abrir las ventanas. "Esto es un horno, los baños hacen efecto sauna y los menores duermen en el suelo intentando buscar algo de fresco", explican desde Comisiones Obreras.

En uno de los pisos con menores tutelados en Mislata, el ascensor lleva meses estropeado lo que impide que un menor con discapacidad pueda bajar a la calle. "Las necesidades médicas las atienden en el piso así que lo sondan dos veces al día y el menor no sale a la calle", explican desde el sindicato, que lanza la voz de alarma: "El sistema está colapsado, esta es la infancia más vulnerable y la conselleria debe actuar de inmediato. En los centros, los educadores e integradores sociales siempre recalcan que no saben hasta cuándo podrán evitar una desgracia".

Sin embargo, la conselleria les ha enviado la siguiente respuesta: "La Conselleria de Servicios Sociales ya está actuando para resolver la avería del ascensor en Mislata. Se realizó una reparación provisional y se ha solicitado la pieza necesaria para completar la reparación definitiva, que se prevé inminente". Desde el sindicato, protestan: "No es una pieza, deben cambiar el ascensor entero y esperar no es la solución. Este menor debe poder bajar a la calle y la conselleria debe resolverlo ya".

Respecto al centro de menores con problemas graves de conducta, al conselleria explica que el proyecto de climatización "está en proceso de licitación y su adjudicación se producirá en breve. Mientras tanto, el centro dispone de ocho equipos portátiles de aire acondicionado. Además, en junio de 2025 se suministraron nuevos climatizadores portátiles. También se distribuyeron ventiladores y, en julio de 2025, se instalaron estores y toldos para mitigar el calor". Desde Comisiones Obreras eexplican quelos "pingüinos no se pueden instalar en un centro donde no se pueden abrir las ventanas y el toldo lo que causa es un efecto invernadero total. Eso son parches y encima no son los adecuados. El centro está fuera de contrato, en enriquecimiento injusto, desde 2019 así que no hay personal suficiente para atender los menores y los nuevos perfiles que llegan, ni las instalaciones son adecuadas".

Un problema enquistado hace años

En cuanto a Alborache, la Conselleria "es consciente de la presión que soportan los centros de protección y se están estudiando medidas para aliviar la situación. No obstante, esta realidad se ve agravada por la llegada constante de menores migrantes no acompañados, que deben ser atendidos de forma inmediata. La Comunitat Valenciana continúa asumiendo un esfuerzo creciente sin una financiación suficiente por parte del Gobierno central y con una presión asistencial que aumenta cada día porque el Gobierno de España impone repartos sin consenso, sin planificación y sin financiación. Pese a ello, la Generalitat sigue garantizando la atención a todos los menores tutelados en un contexto de saturación cada vez mayor y del que el único responsable es el Ejecutivo central".

Noticias relacionadas

Sin embargo, para el sindicato, la gestión de la conselleria "es insuficiente porque este problema no es de ahora ni es por los menores extranjeros no acompañados. El sistema está saturado quien gestiona el servicio son ellos. Hay que recordar que hablamos de menores tutelados, de la infancia más vulnerable".