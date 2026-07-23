El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC

La Comunitat Valenciana afronta este jueves, 23 de julio, la jornada más crítica del cuarto episodio cálido en lo que va de verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por temperaturas extremas que llegarán incluso a los 45 ºC en puntos del interior y prelitoral de Valencia y el sur de Alicante.

Este fenómeno se enmarca en la tercera ola de calor y en un mes de julio extraordinariamente caluroso, marcado además por un acusado episodio de polvo en suspensión y noches ecuatoriales asfixiantes en las que el mercurio no baja de los 25 ºC en gran parte del territorio.

Máximas extremas para hoy: dónde hará más calor

El combate meteorológico del día se librará entre el viento de poniente y la entrada de las brisas marinas. Allí donde gane el viento de poniente seco y recalentado, las temperaturas se dispararán hasta niveles históricos.

Las previsiones de temperaturas máximas para la jornada de hoy sitúan los techos térmicos en los siguientes municipios:

45 ºC: Orihuela.

Orihuela. 44 ºC: Sumacàrcer, Ontinyent, Moixent, Enguera, San Isidro y Gestalgar.

Sumacàrcer, Ontinyent, Moixent, Enguera, San Isidro y Gestalgar. 43 ºC: Villena, Salinas, Elda, Crevillent, Algorfa y Bicorp.

Villena, Salinas, Elda, Crevillent, Algorfa y Bicorp. 42 ºC: Villar del Arzobispo, Buñol, Dos Aguas, Font de la Figuera y Montitxelvo.

Villar del Arzobispo, Buñol, Dos Aguas, Font de la Figuera y Montitxelvo. 41 ºC: Cofrentes, Chelva, Xàtiva, el Pinós y Montanejos.

Cofrentes, Chelva, Xàtiva, el Pinós y Montanejos. 40 ºC: Montserrat, Catadau, Elx, Castalla, Ibi, Loriguilla, Segorbe y Cocentaina.

En las zonas de costa directa, la entrada de la brisa mantendrá las máximas entre los 35 ºC y 36 ºC, aunque con un índice de humedad muy elevado que disparará la sensación de bochorno. Sin embargo, en comarcas como la Safor y el norte de la Marina Alta, las temperaturas máximas se registrarán a partir de las 17:00 horas, momento en el que la brisa del sureste girará a componente sur.

En las zonas de costa directa, la entrada de la brisa mantendrá las máximas entre los 35 ºC y 36 ºC, aunque con un índice de humedad muy elevado que disparará la sensación de bochorno / Levante-EMV

Mapa de avisos meteorológicos

La Aemet ha desplegado un mapa de avisos de máxima gravedad ante el riesgo extremo para la salud y los incendios forestales:

Aviso rojo (riesgo extremo - hasta 42 ºC de máxima): Litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante (especialmente en el interior de estas franjas), desde las 12:00 hasta las 20:00 horas.

Litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante (especialmente en el interior de estas franjas), desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. Aviso naranja (riesgo importante - entre 39 ºC y 42 ºC): Litoral norte y prelitoral de Valencia, interior norte y sur de Valencia, interior y litoral norte de Alicante, e interior sur de Castellón.

Litoral norte y prelitoral de Valencia, interior norte y sur de Valencia, interior y litoral norte de Alicante, e interior sur de Castellón. Aviso amarillo (riesgo - hasta 36 ºC): Interior norte de Castellón.

Interior norte de Castellón. Aviso amarillo por tormentas: Toda la provincia de Alicante desde las 16:00 hasta las 21:00 horas. Las tormentas vespertinas podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, pudiendo extenderse a puntos del sur de Valencia.

Un episodio que evoca la gran 'Ponentà' de 2023

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) señala que la configuración atmosférica de este jueves guarda grandes similitudes con la histórica «ponentà» sufrida el 10 de agosto de 2023. Según detallan los análisis difundidos tanto por Avamet como por la Aemet en sus canales oficiales, el alcance definitivo de esos 44 o 45 ºC dependerá directamente de la intensa batalla entre el viento de poniente y las brisas marinas, ya que la temperatura se disparará allá donde el viento seco del interior logre frenar la entrada del aire del mar.

A esto se sumará el papel determinante de la cubierta nubosa y del polvo en suspensión. Si la calima y las nubes altas ganan densidad, podrían amortiguar ligeramente el impacto del sol y frenar un punto el ascenso térmico. Aun así, la Aemet confirma que nos encontramos ante el sexto pico cálido desde mediados de mayo y, sin duda, el más agresivo e intenso de todo el mes de julio.

Los datos acumulados hasta la fecha no dejan lugar a dudas, y julio de 2026 se encamina a ser un mes extremadamente cálido en la Comunitat Valenciana, con una anomalía térmica de +3,3 ºC respecto a la media habitual, superando incluso en 1 ºC los registros de julio de 2015, el más caluroso contabilizado hasta el momento.

Los datos acumulados hasta la fecha no dejan lugar a dudas, y julio de 2026 se encamina a ser un mes extremadamente cálido en la Comunitat Valenciana, con una anomalía térmica de +3,3 ºC respecto a la media habitual. / Levante-EMV

Noches asfixiantes

El problema no concluirá con la puesta de sol. El aumento del polvo en suspensión y la elevada humedad ambiental impedirán que el calor se disipe durante la noche, dando lugar a un ambiente tórrido en gran parte del territorio.

Para la madrugada del viernes, 24 de julio, las temperaturas mínimas se mantendrán en niveles altísimos, sin descender en muchos casos de los 25-27 ºC:

Mínimas de 27 ºC: Alcoi, Cocentaina y Novelda.

Alcoi, Cocentaina y Novelda. Mínimas de 26 ºC: Alacant, Benidorm, Vila Joiosa, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, San Miguel de Salinas, Algorfa, Orihuela, San Isidro, Crevillent, Elx, Pego, Parcent, Callosa d'en Sarrià, Xixona, Ibi, Castalla, Castelló de la Plana y Vinaròs.

Alacant, Benidorm, Vila Joiosa, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, San Miguel de Salinas, Algorfa, Orihuela, San Isidro, Crevillent, Elx, Pego, Parcent, Callosa d'en Sarrià, Xixona, Ibi, Castalla, Castelló de la Plana y Vinaròs. Mínimas de 25 ºC: València, Silla, Cullera, Ontinyent, Dénia, Xàbia, El Poble Nou de Benitatxell, Calp, Elda, Benicàssim, Burriana, Peñíscola y Torreblanca.

¿Cuándo bajará el calor?

El viernes 24 de julio traerá un alivio en la franja costera. La Aemet prevé un descenso notable de las máximas en el litoral y prelitoral de Valencia y en el litoral sur de Alicante, aunque el calor seguirá apretando con avisos amarillos de hasta 39 ºC en los interiores de Alicante y Valencia, con máximas de 42 ºC en Cofrentes o 41 ºC en Ayora. Sin embargo, la tregua será breve, y es que el sábado volverá a entrar viento de poniente, lo que provocará un nuevo repunte significativo de las temperaturas máximas en la franja litoral.

Entre el domingo 26 y el martes 28 se espera una normalización de las temperaturas. El cambio de la masa de aire húmedo por una masa más seca bajará sensiblemente la sensación térmica y aliviará el bochorno nocturno. No obstante, los modelos no descartan que un nuevo pico cálido vuelva a despedir los últimos días de julio.