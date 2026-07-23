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Alerta roja en Valencia: estos son los municipios en aviso por temperaturas extremas

La Comunitat Valenciana se enfrenta a un pico de calor extremo con temperaturas que rozarán los 45ºC , activándose avisos de nivel rojo en varias zonas

Aviso rojo por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana

Aviso rojo por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana / Archivo

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Alba Grimaldos

València

La Comunitat Valenciana afronta esta semana el cuarto episodio de calor extremo del verano. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las temperaturas superarán los 40 grados en varios puntos del territorio y la sensación térmica llegará a alcanzar los 46 grados, especialmente entre hoy y mañana, cuando se espera que esta tercera ola de calor alcance su momento de mayor intensidad.

Aemet ha activado avisos por temperaturas máximas y tormentas que afectarán al litoral sur de la provincia de Valencia y al sur de Alicante. Ante el aviso de calor extremo y altas temperaturas, el organismo ha elevado el aviso a nivel rojo en varios municipios.

Ola de calor en València

Ola de calor en València / Germán Caballero

Aviso rojo en Valencia

  • La Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l'Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, la Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Pinet, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco, Xeresa.
  • La Ribera Alta: Alberic, Alcàntera de Xúquer, l'Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Antella, Alzira, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carlet, Carcaixent, Càrcer, Catadau, Cotes, l'Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sellent, Sumacàrcer, Tous, Torís y Villanueva de Castellón.
  • La Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca y Benicull de Xúquer.

En el sur de la provincia de Alicante, Aemet también ha activado el aviso rojo por temperaturas extremas en municipios de las comarcas de La Vega Baja del Segura, El Baix Vinalopó, l'Alacantí, La Marina Baixa y El Vinalopó Mitjà.

Noticias relacionadas y más

Ante los avisos por altas temperaturas, la Consellería de Sanidad ha elaborado un listado de municipios con riesgo medio y alto para la salud, en el que recomienda extremar precauciones y proteger a la población más vulnerable frente a las elevadas temperaturas.

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