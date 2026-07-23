Los equipos directivos deben decidir sobre riesgos laborales para climatizar los centros "sin cualificación específica"

Los 1.616 centros educativos de la Comunitat Valenciana han recibido entre 5.000 y 25.000 euros para destinarlos de urgencia al plan de climatización anunciado por el president Juanfran Pérez Llorca y que, en principio, a tenor de lo incluido en la instrucción enviada por la Conselleria de Educación, se destinará a aires acondicionados portátiles, los conocidos popularmente como 'pingüinos'. Sin embargo, la responsabilidad de decidir en qué aulas se instalarán -se recomienda hacerlos en las más expuestas al calor- o si es necesario revisar la instalación eléctrica de la sala. Esto lo critica UGT este jueves porque "la Generalitat está trasladando la responsabilidad técnica a los eqiopos directivos, quienes carecen de la cualificación específica para evaluar riesgos laborales de esta naturaleza".

La fórmula de urgencia elegida por la Conselleria de Educación no "garantiza -, en opinión del sindicato- el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales ni unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad educativa". Esto sería necesario para cumplir con el Real Decreto 486/1997 sobre condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Según explica el sindicato, esta norma no solo fija una temperatura concreta del espacio, en este caso las aulas, sino que manda cumplir simultáneamente otros parámetros como la temperatura, la humedad, la ventilación o la calidad del aire durante toda la jornada.

En el caso de la ventilación de espacios, UGT advierte sobre que estos equipos portátiles no tienen tanta potencia y no "garantizan la renovación mínima de aire sin reducir su eficacia". Además de estas condiciones, la instalación debe ir acompañada de un análisis de la potencia frigorífica de los aparatos y de la verificación de la capacidad eléctrica de los centros, algunos de ellos con una instalación muy envejecida. Por eso, la entidad advierte del "riesgo añadido" de la instalación "masiva" de equipos eléctricos porque pueden "comprometer la seguridad de las instalaciones y provocar sobrecargas en la red eléctrica de los centros".

Para evitar esto, el sindicato exige al Consell, en un comunicado, "centrar sus acciones" en la realización inmediata de evaluaciones de riesgos específicas en todos los centros, así como adoptar soluciones estructurales y permanentes en vez de "provisionales e improvisadas". La propia Conselleria admite en la instrucción remitida a los centros que es una medida "temporal" y "rápida de efectuar". Se debe actuar "con planificación, rigor y responsabilidad para proteger la salus de toda la comunidad educativa -, añaden-. La seguridad y la salud en los centros educativos no pueden depender de soluciones improvisadas".

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Anuncio post huelga

La puesta en marcha del plan de climatización fue anunciada por Llorca en una intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea a principios de julio. Lo hizo después de unos meses complejos en el terreno educativo por la huelga del profesorado, la primera gran crisis del gobierno del actual president, con una gran trascendencia social y de movilización. Desde STEPV, el pasado viernes ya criticaba que era una medida de "propaganda" y criticaron la falta de concreción a los medios porque la transferencia de dinero no iba acompañada de una instrucción a pesar de que Educación aseguraba haberla enviado en una nota de prensa.