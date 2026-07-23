Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo

El mundo del toro bravo y de los festejos de bous al carrer está de luto por el fallecimiento repentino de Luis López, ganadero castellonense natural de Geldo, durante la pasada madrugada.

Según ha publicado la revista especializada Aplausos, el ganadero se encontraba en Gátova participando en las labores para recuperar las últimas reses que permanecían extraviadas después de que su ganadería participara en una exhibición celebrada en esta localidad valenciana el pasado sábado 18 de julio.

Durante estos trabajos, Luis López comenzó a sentirse indispuesto y falleció súbitamente poco después, de acuerdo con la información difundida por la publicación taurina.

El Ayuntamiento de Geldo ha lamentado públicamente la pérdida de su vecino y ha trasladado su pésame a familiares y amigos. “Desde el Ayuntamiento de Geldo queremos enviar a la familia y amigos de nuestro vecino Luis López el más sentido pésame por su repentino fallecimiento esta pasada madrugada”, ha expresado el consistorio.

Muestras de pesar

También la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana ha mostrado su pesar por la muerte del ganadero. La entidad ha destacado su “pasión por el campo bravo, su dedicación y su compromiso” con las tradiciones taurinas valencianas.

“Su legado permanecerá para siempre en la memoria de todos los que tuvimos la suerte de conocerle y compartir afición”, ha señalado la federación, que ha enviado un abrazo a su familia, sus amigos y todas las personas vinculadas a la ganadería.

La ganadería de Luis López pasta en la finca La Laguna, situada en el término municipal de Segorbe, y está inscrita en la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas.

El proyecto ganadero contaba con apenas seis años de trayectoria y se había formado principalmente con animales procedentes de La Paloma, uno de los hierros más reconocidos en el ámbito de los festejos taurinos de la Comunitat Valenciana.

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La repentina muerte de Luis López ha causado una profunda conmoción entre los aficionados, profesionales y colectivos vinculados al toro bravo y a los festejos populares valencianos.