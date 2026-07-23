El funcionario que 'cerró' la Diputación sin órdenes políticas en plena dana: "Lo vi muy claro tras consultar Aemet, À Punt y los periódicos"

El día de la dana, hubo un funcionario en la Diputación de València que envió a casa a todos los empleados de la corporación provincial. Lo hizo sin recibir ningún aviso y sin ninguna instrucción política, ante la ausencia de un protocolo de emergencias que lo amparara. Fue el director de Recursos Humanos de la Diputación, Javier Bolinches, que este jueves ha declarado ante la jueza de la dana y ha confirmado todo esto. La decisión, según su testimonio, se tomó en apenas diez minutos y tras consultar los datos meteorológicos de Aemet y los medios de comunicación.

Bolinches ha explicado que aquel día trabajaba con normalidad hasta primera hora de la mañana, cuando una ponencia prevista se canceló porque el ponente no llegó y se hizo evidente el riesgo grave por lluvias. La situación se precipitó a partir de las 13 horas, según ha dicho, durante una mesa de negociación con los sindicatos a la que tampoco pudo conectarse el diputado ponente, que se encontraba en Utiel. Media hora después, un asesor del alcalde de dicha localidad, Ricardo Gabaldón, que también era el diputado provincial de personal, le trasladó que el panorama en Utiel era "más grave" y le preguntó si iban a "hacer algo". Bolinches ha confirmado que puede aportar esa conversación al juzgado.

Minutos después se amplió la alerta roja a más zonas de la provincia de Valencia y el técnico consulto "la situación de Utiel por internet", ha relatado. En los diez minutos siguientes, entre las 13.44 y las 13.54, según ha explicado Bolinches, constatóque no existía protocolo de emergencias en la Diputación y que había que actuar. Así, optó por un envío masivo de correo electrónico a toda la lista de difusión corporativa -a la que, según ha precisado, pertenecen tanto Vicente Mompó, presidente de la institución, como la vicepresidenta Reme Mazzolari- con la alerta roja y la orden de que el personal se fuera a casa "sin que ningún responsable les dijera nada".

"Para informarme consulto Aemet, À Punt y periódicos y tomo la decisión de cerrar la Diputación", ha explicado el funcionario. "Lo vi muy claro", ha dicho, y ha insistido en que actuó por iniciativa propia al constatar que mucha gente que viene de municipios podía verse afectada por el temporal. La única consulta previa que realizó fue al asesor del diputado Gabaldón.

"Riesgo meteorológico extremo"

El correo electrónico, tal como consta en la causa, se titulaba: " ALERTA METEOROLÓGICA POR LLUVIAS EL 29/10/24 Y CIERRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA A PARTIR DE LAS 14:00", y exponía: "Con motivo de La DANA cuya previsión -según Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE)- es que descargará con fuerza en Valencia en las próximas horas y consecuentemente las intensas lluvias hacen que se active el aviso rojo, lo que supone un riesgo meteorológico extremo con un riesgo para la población muy alto, se ha decido como medida preventiva".

El correo prosigue: "Suspender hoy, 29/10/24, la actividad en los Centros de Trabajo dependientes de la Diputación de Valencia a partir de las 14:00 horas, permaneciendo cerrados a partir de la mencionada hora para evitar riesgos a los trabajadores/as. Este mensaje procede de una organización externa, por favor, comprueba que la fuente es confiable".

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Tras enviar el correo, fue el jefe de servicio de Presidencia, Javier Zamora, le llamó para verificar si había sido él quien había ordenado que la gente se fuera a casa. Bolinches ha negado haber hablado con Mompó aquel día. De hecho, ha remarcado que "no tenía ni su teléfono". Tampoco con el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, que junto a Mompó estuvo en el Cecopi durante la tarde de la dana. Y ha asegurado que ningún otro responsable político se puso en contacto con él aquella tarde.