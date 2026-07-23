Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 50ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) subió a nivel rojo la alerta para este jueves 23 por "temperaturas máximas muy altas" en parte de la Comunitat Valenciana. Aunque esté previsto que este sea el último día, se trata de el peor de esta, la tercera ola de calor que afecta a España desde que empezó la época estival; se espera que el mercurio trascienda a los 42 grados en las zona de el litoral sur de València y Alacant.

Además de el calor extremo, las lluvias torrenciales también son un factor a tener en cuenta ya que puede haber inundaciones inesperadas por la posible acumulación de 100 mm en 1 hora.

Sensación térmica de 50ºC

Pero, la sensación térmica es la que más protagonismo está ganando por el hecho de que, en la zona del litoral sur de València, ronda los 50 grados. Los municipios de esta área como Catadau, Tous, Carlet, Algemesí, Alzira, Carcaixent, Corbera, Favara, Gandia y Oliva notarán esta cálida temperatura en las horas centrales del día.

Previsión para hoy

Al igual que la alerta roja en las zonas más críticas, Aemet activa también el nivel naranja en el litoral norte e interior tanto de València como Alacant debido al pronóstico superior a 40 grados y que puede alcanzar el umbral de nivel extremo; que incluye presencia de tormentas con granizo y fuertes rachas de viento. Y, de momento, no se contempla que Castelló ronde las temperaturas que impliquen activar un aviso a lo largo de la jornada.