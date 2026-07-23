El Consell de la Joventut y la asociación contra el cáncer aplauden la nueva ley antitabaco

Ver a personas fumar o vapear es un hábito común en la población. No es difícil salir a la calle a pasear, jugar con los más pequeños en el parque, ir a comprar el pan o tomarse una cerveza en un bar y respirar el humo de un cigarrillo que poco a poco se consume en la boca del vecino de mesa o de la persona que cruza la calle en sentido contrario. Una imagen que los más pequeños tienen más normalizada. Sin embargo, la ley antitábaco aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes pretende eliminar de los parques, terrazas, instalaciones deportivas, playas y espectáculos públicos el humo de manera permanente.

La nueva normativa incluye sanciones de entre 200 y 600 euros que irán directas a los responsables legales de los menores de edad, pero que se podrán conmutar por trabajos sociales. Colectivos como la Asociación Española Contra el Cáncer o el Consell Valencià de la Joventut han valorado positivamente la implantación de esta.

La medida aún debe pasar por el Congreso, pero existen ciertas mejoras que la AECC ha propuesto: el aumento de la fiscalidad del tabaco, el empaquetado genérico o la prohibición de los vapeadores desechables, pero también considera que hay medidas positivas, como la ampliación de los espacios sin humo, las limitaciones de acceso y consumo a los menores o la equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional.

Joven vapeando en interior / Carlos Arjones

Prevenir, no castigar

Según el estudio del observatorio contra el cáncer, un 22 % de los mayores de 15 años son fumadores, ocasiones o habituales, mientras que otro 22 % admite haber fumado a lo largo de su vida, un fenómeno que sobre los menores de edad afecta más notablemente. De media, una persona prueba su primer cigarrillo a los 14 años, hasta el 15 % de jóvenes entre 15 y 24 años fuman de forma regular y alrededor del 40 % de los jóvenes entre 14 y 18 conviven con fumadores, de ahí que un 49 % de los fumadores consuman tabaco, un 47 % cachimbas y un 48 % cigarrillos electrónicos.

La ley busca marcar un antes y un después en el aspecto general de la salud pública, tratando de evitar que los menores de edad busquen el consumo de tabaco de forma frecuente. "Cada vez más personas empiezan antes sus comportamientos adictivos a determinadas sustancias y muchas personas jóvenes admiten fumar, lo que significa que hay menores de edad que se han introducido al tabaco en un país donde está prohibida la venta a los menores", reconoce Abel Martí, miembro de la comisión permanente del Consell Valencià de la Joventut (CVJ).

Persona fumandose un cigarrillo en la terraza / PILAR CORTES

"La ley no va a impedir que dejen de consumir, pero impide que los actores externos tengan las puertas abiertas", asegura Martí. Una forma también de velar por la salud pública, especialmente en los más jóvenes. La nueva legislación supone "un paso fundamental para proteger la salud de la población" y es un gran avance para que España se coloque "entre los países más avanzados en la protección de la salud frente a la adicción al tabaco y la nicotina", según ha comunicado la AECC.

Los vapeadores, el problema de los jóvenes

Los cigarrilos electrónicos o vapeadores son uno de los mayores problemas en la adicción de los jóvenes. Es común ver a muchos menores con dispositivos que contienen saborizantes, toxinas y, en la mayoría de casos, nicotina. Según la AECC, en el último mes más del 40 % de jóvenes entre 16 y 21 años han vapeado en algún momento bajo la excusa de "es solo vapor", una mentira tan grande como repetida. El producto que genera los cigarrillos electrónicos no es solo vapor, sino que son aerosoles que portan partículas sólidas, que se quedan atrapadas dentro de los pulmones, y partículas cancerígenas, al igual que ciertos metales que al ser inhalados pueden perjudicar las vias nasales y respiratorias. "Por el cigarrillo electrónico se ha demostrado que hay jóvenes con enfermedades o dificultades respiratorias que no estaban antes de que se extendiese su consumo", explica el miembro del CVJ.

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Una de las enfermedades que aparece es Evali, una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo que ocasiona un "daño potencialmente mortal" según afirma la AECC. El informe del ministerio de sanidad recoge que la enfermedad es "muy rápida" a diferencia de otras enfermedades relacionadas con el tabaco o con el fumar. Puede tardar tan solo unos pocos días tras comenzar a 'vapear' y resulta una afección que puede acabar con la vida del paciente en muy poco tiempo.