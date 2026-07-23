El Pinós registra la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superan los 35ºC

La tercera ola de calor del verano mantiene en alerta roja al litoral sur tanto de València como Alacant, y nivel naranja al resto de la Comunitat Valenciana en este último día de calor extremo. A lo largo de la jornada se han registrado valores altos en las zonas de alerta, pero el mercurio se ha disparado al mediodía al alcanzarse los 40ºC.

Según datos ofrecidos por Aemet, El Pinós se sitúa en el foco del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas a esta hora con 41,7 grados, liderando la lista de los 32 municipios que pulverizan la barrera de los 35 grados alrededor de las 14:00.

Los municipios que han superado los 35 grados a mediodía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que el termómetro ha rebasado los 40 ºC en las localidades de El Pinós, Xàtiva, Alcoi, Ontinyent y Villena. Y otras 12 localidades, los 35 grados.

TEMPERATURAS MÁXIMAS A LAS 14:00 h

Noticias relacionadas