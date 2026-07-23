Toni Francés, alcalde de Alcoi: "He entendido que había posibilidades de obtener un mejor resultado electoral con Lorena Zamorano que conmigo"

El alcalde Toni Francés (Alcoi, 1976) no optará a un quinto mandato en las elecciones municipales de 2027 al frente del PSOE. Deja paso tras 16 años presidiendo el Ayuntamiento y tras haber llevado a cabo una profunda transformación de Alcoi.

Usted entró como concejal en la oposición en 2007 con 31 años y accedió a la Alcaldía en 2011. ¿Soñó alguna vez poder ostentar la vara de mando durante cuatro mandatos y quedarse tan cerca del socialista José Sanus, que estuvo 21 años, entre 1979 y 2000?

Nunca había soñado ser alcalde de mi pueblo y evidentemente cuando llegué nunca pensé que iba a estar cuatro legislaturas, y además tan intensas y creo que tan buenas para la ciudad de Alcoy.

Cuando uno ve que hay un relevo y un liderazgo claro, y que es el momento de dar ese paso, se consensúa esa postura Toni Francés — Alcalde de Alcoy

¿Por qué la pasada semana anunció su decisión de no encabezar por quinta vez la candidatura del PSOE?

En cada legislatura he hecho una reflexión personal y colectiva con mi familia y también con mi partido, para en cada momento decidir lo que era mejor para la ciudad de Alcoy y para mi partido en ese orden. Y en estos momentos, como resultado de esa reflexión, he entendido que había posibilidades de obtener un mejor resultado electoral con Lorena Zamorano de candidata en las siguientes elecciones municipales que conmigo. Entonces, cuando uno ve que hay un relevo y un liderazgo claro, y que es el momento de dar ese paso, pues lo habla con la familia, ahora con el partido y se consensúa esa postura.

¿No se ha tardado demasiado en tomar esa decisión? Zamorano ya advirtió hace unas semanas que esta demora podía afectar a la candidatura de cara al electorado.

No, de hecho somos de las ciudades que más controlan eso. Yo entiendo los nervios y las pretensiones de cada uno, pero el partido todavía no ha abierto el proceso para la elección de candidaturas. Sí que es una decisión personal mía, y era hacerlo antes del verano, pero lo lógico y lo respetuoso era hacerlo en septiembre, que es cuando corresponde.

¿Hay quien ha dicho por qué no lo has dicho antes? Pues por una razón muy sencilla. Primero, porque la decisión se ha tomado en los últimos meses. Y segundo, porque no hubiera sido correcto por mi parte. Si yo hace un año digo que no me voy a presentar, se crea un vacío de liderazgo en la ciudad y en mi partido, porque nadie podría haber anunciado su intención de presentarse porque no estaba ningún proceso abierto. O podría haber ocurrido que hace un año yo lo hubiera anunciado y hubiera habido dos o tres compañeros que hubieran dicho que querían optar a la candidatura, pero sin poderse decidir. Entonces hubiéramos creado una inestabilidad, una interinidad, una falta de liderazgo que no hubiera sido bueno ni para la ciudad ni para el partido.

Es en el mes de junio, cuando a final de junio el Comité Federal aprueba el calendario de primarias y determina que es en septiembre cuando las ciudades de más de 50.000 habitantes deben elegir a sus candidatos. Y por tanto, ahora ya se puede decir quién quiere asumir esa responsabilidad sin crear ese vacío y sin crear esa inestabilidad. Por lo tanto, he sido muy respetuoso con mi partido, con los tiempos, con mis militantes y con mi ciudad. Luego ya cada uno hará los análisis que entienda. Pero he sido muy escrupuloso y muy respetuoso.

He recibido muchas presiones, tanto para que siguiera como para que no. Y las agradezco todas. Han sido reflexiones, más que presiones Toni Francés — Alcalde de Alcoy

¿Ha recibido muchas presiones, en un sentido y en otro, para seguir y no seguir?

Sí, claro

¿A partes iguales?

Depende de a quién preguntes [risas]. Sí que puedo decir que en ambos sentidos han sido intensas y que todas las agradezco porque la verdad es que ya lo dije, que durante este periodo he hablado con muchísima gente, que me ha animado a continuar y lo agradezco. Y con gente también que con el mismo cariño me ha hecho la reflexión de que igual era el momento de dar ese paso. Y también agradezco esas reflexiones, más que presiones.

¿Habríamos estado en otro escenario si hace un año Manolo Gomicia, a quien dio su apoyo expreso, hubiera salido elegido secretario general del PSOE de Alcoy, al que se impuso Zamorano por un estrecho margen de cinco votos?

No, yo creo que la decisión sería la misma.

Francés durante la entrevista concedida a INFORMACIÓN / Juani Ruz

¿Que qué es lo mejor de estos 16 años? ¿Con qué se queda?

Es difícil hacer balance hoy porque todavía queda un año. Quedan muchas cosas buenas por hacer por mi ciudad, pero la verdad es que han sido años muy intensos, con momentos muy difíciles, con momentos también muy positivos. Yo creo que con lo mejor es que cambiamos una dinámica de ciudad, cambiado el modelo económico de Alcoy. Hemos convertido Alcoy en una ciudad atractiva, dinámica, abierta, integradora... somos de las ciudades en las que menos desigualdades sociales hay; por tanto, de las más solidarias y más sólidas. Y eso te permite construir el futuro con muchas más garantías de oportunidades para todas y para todos. Somos una ciudad que está creciendo en población y demuestra ese atractivo y esas oportunidades que ofrecemos.

Somos una ciudad que está generando empleo de una manera muy importante. Son tantas cosas en las que Alcoy ha podido avanzar durante estos años que es difícil quedarte con alguna. Yo sí que siempre me quedo con proyectos que yo creo que han ayudado a transformar y construir la ciudad de futuro. Por eso comento mucho todas las políticas de personas, de ciudad, de personas mayores, todas las políticas de infancia que estamos haciendo que ayudan a construir esa sociedad mucho más fuerte y unida. Y sobre todo las políticas por las que se conoce Alcoy, de la innovación, del talento, del conocimiento, que conjuntamente con la Universidad, con el Instituto Tecnológico, con la Escuela de Arte, con todos los centros de Formación Profesional... estamos construyendo, porque yo creo que es la base y el hecho diferenciador de la ciudad de Alcoy, por lo que estamos compitiendo a nivel mundial.

El Partido Socialista tiene una postura muy clara en el suelo industrial. No tiene una postura extremista, no tiene una postura radical, tiene una postura desde el sentido común Toni Francés — Alcalde de Alcoy

¿Y lo peor? ¿O la espinita que se le queda clavada? Aunque ya ha dicho que le queda un año todavía.

Queda un año, pero evidentemente uno de los retos que tiene Alcoy es el suelo industrial y yo creo que estamos avanzando con cierta seguridad, con pasos firmes, que es lo importante. Y lo que pido a todas las administraciones es que durante este año sigamos construyendo. Y yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos.

El tema del polígono Alcoi Sud en La Canal, que ha levantado un gran rechazo en una parte de la ciudad, cree que le ha pasado algún tipo de factura por ese posicionamiento del PSOE, donde no ha dejado claro si está a favor o en contra?

Yo lo comparo siempre con el Procés en Cataluña, en esa época en la que estaba todo tan enfrentado, las posturas estaban tan extremas. Por un lado estaban los independentistas y por otro lado estaba la derecha, en la que acusaban al PSC de ser tibio, de no tener una postura clara y al final se ha demostrado que es el que tenía la postura más clara de todas y ha sido reconocido por la ciudadanía en la figura de Salvador Illa. El Partido Socialista tiene una postura muy clara en el suelo industrial. No tiene una postura extremista, no tiene una postura radical, tiene una postura desde el sentido común, desde la capacidad de analizar las opciones que tiene la ciudad y elegir aquellas que con todas las garantías se puedan desarrollar. Eso no es ser tibio, eso es ser más claro y más contundente que nadie. Pero sin demagogia y populismo, sin frases huecas de que se haga, sea como sea, o que no se puede hacer nada, sino con el rigor de la ciencia, de los datos, de los informes técnicos y del conocimiento para tomar decisiones sobre nuestro territorio.

En 2023 tuvimos un hándicap en la elecciones. Había una transformación de la ciudad que estaba en marcha, pero todavía no se visualizaba por parte de la ciudadanía. Ahora ya eso no pasa Toni Francés — Alcalde de Alcoy

16 años son muchos años de desgaste. Después de la pérdida de varios concejales en 2023, ¿un quinto mandato habría sido muy complicado?

No. Evidentemente ya lo dije la noche electoral [de 2023], que el partido había cometido errores en la anterior legislatura y en la anterior campaña, que habíamos entendido el mensaje y creo que esta ha sido una legislatura de recuperar, y como alcalde y mi equipo de gobierno, ese pulso con la ciudadanía, ese contacto directo, ese diálogo permanente con los alcoyanos y alcoyanas. Y yo creo que en estos momentos está en la mejor posición para continuar gobernando cuatro años más. Y lo dije en rueda de prensa: conmigo o sin mí. Yo creo que si yo fuera el candidato en 2027 revalidaríamos y mejoraríamos los resultados de las últimas elecciones municipales. Sobre todo también porque uno de los hándicaps que tuvimos en las anteriores elecciones, con muchos errores que se cometieron y míos en primera persona, una de las cuestiones es que hablábamos de una transformación de la ciudad que estaba en marcha, pero todavía no se visualizaba por parte de la ciudadanía. Ahora ya eso no pasa. Ahora la ciudad está siendo plenamente consciente de cómo hemos mejorado las infraestructuras, las oportunidades, y lo está valorando positivamente. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento excelente también. Ese es uno de los motivos para dar el paso para decidir que sea, si así lo quieren los militantes, Lorena Zamorano la candidata, saber que vamos a ganar las elecciones y que el Partido Socialista va a seguir gobernando.

Toni Francés durante la entrevista / Juani Ruz

Deja de encabezar la lista pese a que ha manifestado que se considera un activo importante del partido, y en un contexto nacional, sobre todo en el PSOE por los escándalos de corrupción, que puede pasarle factura a los socialistas en las elecciones municipales.

La factura siempre está, evidentemente, pero yo creo que Alcoy es un gran ejemplo de 16 años de gobierno sin ningún escándalo, sin nada de lo que se nos pueda tachar, solo trabajo, dedicación, esfuerzo y pasión por mejorar la ciudad de Alcoy, que es al final lo que la gente valora. Y yo creo que también a nivel local, al igual que a nivel autonómico, la gente sabe valorar un trabajo de cada persona. Hay casos y hay una situación a nivel nacional que evidentemente es complicada en estos momentos. Pero también es cierto que el Partido Socialista ha actuado con rigor, con contundencia, tomando medidas, apartando a aquellas personas que han tenido comportamientos deshonestos y es también un ejemplo de lucha contra la corrupción y contra estos casos.

Me aterra que el PP pueda volver a la Alcaldía el PP, acompañado de la ultraderecha de Vox. Los gobiernos del Partido Popular fueron nefastos y todavía estamos pagando las consecuencias. Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El Ayuntamiento ha abierto una investigación y expedientado a una funcionaria por adjudicaciones supuestamente irregulares de contratos menores a empresas de su pareja durante 10 años, por unos 400.000 euros. ¿Qué ha fallado para que esto se haya estado produciendo durante tanto tiempo?

Yo creo que los sistemas han funcionado bien porque ha sido detectado por el propio sistema. No ha sido una denuncia sino el propio sistema de control del Ayuntamiento el que ha detectado esa situación. Una situación que evidentemente lo que venía produciéndose era indetectable, porque no hay un registro de familiares, amigos y conocidos por parte de los funcionarios municipales y eran hasta ese momento trabajos muy anecdóticos los que se hacían, y que se hacían. No era un problema de si se hacían o no el trabajo. Aquí no estamos hablando de casos de corrupción, no estamos hablando de que nadie se ha llevado dinero que no tocaba del Ayuntamiento. Se trata de si la persona que encargaba esos trabajos podía encargárselos a una persona con la que tiene una relación. Pero el trabajo se ha hecho y se ha pagado lo que tenía que pagarse todo. No es un caso de corrupción, es un caso de obligación de abstenerse por parte de un funcionario ante una relación personal con una empresa que trabaja para el Ayuntamiento. Y cuando eso ha pasado de ser anecdótico a convertirse en sistemático, rápidamente se ha detectado y se ha actuado.

¿Cómo es la relación con el concejal Jordi Martínez, después de los problemas que ha habido en esa concejalía, que está a su cargo, que haya habido discrepancias sobre el cese de jefe del servicio y que se haya reordenado el área vaciándola de algunas de sus principales competencias?

Los cambios de gobierno se han producido de modo dialogado y consensuado con el conjunto del equipo de gobierno. Él también solicitó que hubiera cambios en el gobierno después de las últimas decisiones que se tomaron y por tanto, la relación con Jordi Martínez es una relación correcta.

Lleva 15 años de alcalde en los que el PSOE no ha tenido nunca mayoría absoluta, por lo que siempre ha tenido que recurrir a pactos y socios de gobierno. ¿Qué reflexión hace de estos cuatro mandatos de negociaciones continuas?

Pues que se ha demostrado que al final, cuando un gobierno tiene esa capacidad de diálogo y de acuerdo, no hay bloqueos que puedan impedir que una ciudad avance. Y yo creo que es una experiencia muy positiva. Esa experiencia que a mí personalmente me ha permitido crecer mucho políticamente, la necesidad de negociar. He aprobado todos los presupuestos menos los de este año, pero por una situación claramente electoralista por parte de los grupos políticos. Pero son 15 presupuestos de los que 14 presupuestos los que he aprobado a través de la negociación, el acuerdo y el diálogo. Yo recomiendo mucho esa experiencia, se tenga mayoría absoluta o no. Aunque se tenga mayor absoluta, hay que buscar siempre sumar otras visiones, otras fuerzas políticas que siempre enriquecen y mejoran las propuestas que un partido político pueda tener. Y yo creo que Alcoy es un ejemplo de esa capacidad de diálogo.

Lo mejor de estos 15 años es que cambiamos una dinámica de ciudad, el modelo económico. Hemos convertido Alcoy en una ciudad atractiva, dinámica, abierta, integradora Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Visto cómo se han complicado las relaciones con Guanyar por el polígono de La Canal, ¿habrá que elevar esas negociaciones a un nivel superior para evitar un posible bloqueo en el próximo mandato si dan los números para que la izquierda siga gobernando? Porque Guanyar ha dicho claramente que no va a negociar nada con el PSOE hasta que se entierre el proyecto...

Esa negociación ya no me corresponderá a mí, pero yo estoy convencido también de que la mayoría, conformada ahora por Compromís y por el Partido Socialista en Alcoy va a ampliarse y va a permitir un gobierno mucho más sólido y mucho más fuerte. Ahora mismo nos falta un concejal para Compromís y el PSOE para tener mayoría absoluta. Y yo creo que se va a conseguir.

En estos 15 años han sido recurrente las menciones a la herencia del PP. Ustedes se encontraron un Ayuntamiento con muchos problemas urbanísticos, temas judiciales que han supuesto una carga económica muy importante para las arcas municipales. ¿Le preocupa que puedan volver a la Alcaldía el PP, acompañado en esta ocasión de la ultraderecha de Vox?

No me preocupa, me aterra. Los gobiernos del Partido Popular fueron nefastos y todavía estamos pagando las consecuencias. Y el PP de ahora yo creo que es mucho peor que el de esa época, que ya es decir. De hecho, Carlos Pastor era el aprendiz de Fernando Pastor en esa época, ya que era su asesor de Urbanismo, nada más y nada menos, y por tanto, responsable de gran parte de los desastres que causaron en esta ciudad. Pero el nivel político que hay en la PP y Vox en estos momentos los inhabilita para gobernar. Y con Alcoy en sus manos creo que sufriríamos mucho.

El alcalde en la Plaça de Dins tras la entrevista / Juani Ruz

¿Cómo ha sido capaz Alcoy de atraer 40 millones de fondos europeos, situándose como una de las ciudades punteras en captar esta financiación?

Pues con una forma de gobernar y entender la política de mirada larga. Yo siempre, desde que entré de alcalde el primer día, no pensaba estar 16 años, pero sí que he gobernado siempre pensando en el futuro de Alcoy, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Entonces, esa capacidad de planificar, de pensar el futuro de la ciudad a décadas vista, te hace tener una estrategia sólida que cuando la presentas a las convocatorias de fondos europeos, que son todas por concurrencia competitiva, pues obtienen los mejores resultados. De hecho, no solamente esos 40 millones, sino el último, el programa PAI, que ahora estamos empezando a ejecutar, es el segundo mejor valorado de toda España. Yo creo que esa visión de decir gobernamos cuatro años, pero hay que pensar en los siguientes 12 o 20 años. Yo dejaré de ser alcalde de Alcoy en junio del año que viene, pero tengo proyectos para los próximos 20 años. Esa es la clave del éxito.

Uno de los retos más importantes que tiene Alcoy es el suelo industrial y yo creo que estamos avanzando con pasos firmes Toni Francés — Alcalde de Alcoy

¿Le va a dar tiempo a cerrar el tema de la peatonalización o será un asunto que quedará para el próximo mandato?

Ese proyecto no va a poder salir en esta legislatura porque no hay un consenso suficiente para hacerlo. Y es un tema tan importante y tan expuesto a los bulos, al populismo y a las mentiras que estamos acostumbrados con el Partido Popular que abrir ahora ese debate sería inútil. Yo creo que es una de las cosas que debe abordar el gobierno que se conforme en 2027 y hacerlo de forma inminente.

Entiendo que la ronda de contactos que abrió hace unos meses para ver si hay posibilidades de alcanzar un acuerdo no han llegado a buen puerto.

Fue antes de fiestas cuando la propusimos y los grupos políticos Vox y PP dijeron que nos trasladarían su propuesta y aún estamos esperando. No han hecho ni una sola propuesta porque no tienen propuesta de verdad para la ciudad de Alcoy, ni en peatonalización ni en nada.

Dejaré de ser alcalde de Alcoy en junio del año que viene, pero tengo proyectos para los próximos 20 años. Esa es la clave del éxito Toni Francés — Alcalde de Alcoy

¿Entiende lo que pasó con el cambio de fecha de fiestas para que fueran en 2027 entre semana por el 750 aniversario del Patronazgo de San Jorge? Que primero en el Consejo Económico y Social hubo una amplia mayoría y después, conforme se acercaba la fecha de pleno, fueran cambiando de opinión

Estamos a un año de las elecciones y ahí el que más ha defraudado evidentemente ha sido el Partido Popular. Sobre todo porque esa misma semana, cuando hablo con el presidente de la Asociación de San Jorge, él me dice si va a mantener la propuesta. Yo le digo que evidentemente, que mientras que tuviera la mayoría suficiente, que yo iba a cumplir mi palabra y él me dijo que el Partido Popular le había trasladado que ellos iban a mantener su postura hasta última hora. Pero bueno, ya dijo el señor Pastor en el Pleno que lo que dijera el señor Cantó no pintaba nada porque el portavoz era él. Yo creo que ahí han jugado a engañar y a mentir directamente el Partido Popular Y han quedado claramente en evidencia.

Y a partir de junio de 2027, ¿A qué se va a dedicar? ¿Lo tiene claro?

Lo que sé es que tengo un futuro por delante muy ilusionante, en el que estoy muy motivado. Ahora estoy centrado en acabar este año, que es muy intenso, el año que me queda como alcalde de Alcoy. Y la verdad es que hay muchas oportunidades por delante, pero no tengo nada cerrado en estos momentos.

¿Pero le gustaría seguir vinculado a la política?

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Depende de primero si el partido cree que puedo aportar en otras esferas del partido. Y segundo, si lo que se me plantea me motiva, Yo también tengo, ya lo comenté, muchos proyectos personales y profesionales que tengo aparcados que me ilusionan y me motivan.