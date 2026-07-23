Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez Ford AlmussafesSubvenciones fallerosOla de calorGigafactoría de VolkswagenPeter Lim ValenciaAlerta roja ValenciaPlayas Cullera
instagramlinkedin

En Directo

Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana

Aemet alerta de la llegada de un nuevo episodio de calor con previsión de máximas de 42 grados en la provincia de València

Tercera ola de calor de la Comunitat Valenciana

Tercera ola de calor de la Comunitat Valenciana / Miguel Angel Montesinos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mar Navarro

Alba Grimaldos

La Comunitat Valenciana afronta este jueves 23 de julio un nuevo aviso rojo por temperaturas extremas, en plena tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva a partir de las 12:00 horas el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Alicante, mientras mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en buena parte del territorio. En algunos puntos de la provincia de Valencia, los termómetros podrían alcanzar hasta los 42 grados. Aemet también emite un aviso por la posible formación de tormentas. Sigue en directo la última hora de la ola de calor, la previsión del tiempo y los posibles .

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  2. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  3. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  4. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
  5. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
  6. La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad
  7. Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
  8. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde

Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana

Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana

La gran reconstrucción frente a futuras danas: la CHJ diseña diez proyectos para dar más espacio al agua y reducir el riesgo de inundaciones

La gran reconstrucción frente a futuras danas: la CHJ diseña diez proyectos para dar más espacio al agua y reducir el riesgo de inundaciones

Los centros de menores, al límite: "No sabemos hasta cuándo podremos evitar una desgracia"

Los centros de menores, al límite: "No sabemos hasta cuándo podremos evitar una desgracia"

El secretario de la Diputación rechaza revisar 31 convenios de depuradoras de Egevasa

El secretario de la Diputación rechaza revisar 31 convenios de depuradoras de Egevasa

El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC

El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC

Alerta roja en Valencia: estos son los municipios en aviso por temperaturas extremas

Alerta roja en Valencia: estos son los municipios en aviso por temperaturas extremas

Primero Mazón y ahora Llorca: Vox sale con otro botín de una negociación de presupuestos

El Consell de la Joventut y la asociación contra el cáncer aplauden la nueva ley antitabaco

El Consell de la Joventut y la asociación contra el cáncer aplauden la nueva ley antitabaco
Tracking Pixel Contents