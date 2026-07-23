En Directo
Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana
Aemet alerta de la llegada de un nuevo episodio de calor con previsión de máximas de 42 grados en la provincia de València
La Comunitat Valenciana afronta este jueves 23 de julio un nuevo aviso rojo por temperaturas extremas, en plena tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva a partir de las 12:00 horas el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Alicante, mientras mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en buena parte del territorio. En algunos puntos de la provincia de Valencia, los termómetros podrían alcanzar hasta los 42 grados. Aemet también emite un aviso por la posible formación de tormentas. Sigue en directo la última hora de la ola de calor, la previsión del tiempo y los posibles .
Lucía Camporro
El peor día de la ola de calor: aviso rojo en la Comunitat Valenciana por temperaturas extremas de 45 ºC y noches ecuatoriales a 27 ºC
La Comunitat Valenciana afronta este jueves, 23 de julio, la jornada más crítica del cuarto episodio cálido en lo que va de verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por temperaturas extremas que llegarán incluso a los 45 ºC en puntos del interior y prelitoral de Valencia y el sur de Alicante.
Valentina Raffio
La ola de calor deja máximas de 44,3ºC en Granada y vuelve a activar avisos de color rojo en Catalunya, Murcia, Alicante y Valencia
La tercera ola de calor del verano sigue avanzando y, según constatan los registros, este miércoles ya ha dejado máximas de hasta 44,3ºC en Granada y de más de 42ºC en Sevilla. En total, durante esta jornada han sido 14 las comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas ante la llegada de este nuevo episodio que, además, ha traído consigo una gran masa de aire cálido cargada de polvo en suspensión que ha dejado calima en amplias zonas de la Península.
Inés Hernández Lladró
Alzira suspende la procesión de Sant Bernat por la alerta roja
La alerta roja por altas temperaturas y fuertes tormentas ha obligado a modificar el programa del día grande de Alzira. La junta directiva de la Archicofradía de los Santos Patronos Bernardo, María y Gracia ha anunciado este miércoles la suspensión de la procesión y de la Misa Mayor de la jornada de mañana. Se trata de una decisión que califican de “difícil” pero necesaria ante el riesgo que supone mantener los actos en plena emergencia meteorológica.
Cesar Ramos
La AEMET activa la alerta naranja por altas temperaturas en Sagunt
El verano continúa trayendo días muy calurosos a Sagunt. El 112 Comunitat Valenciana y AEMET han lanzado un nuevo aviso por altas temperaturas, colocando la alerta naranja (riesgo importante) para este jueves desde las 12 hasta las 19:59 horas, se espera que alcance los 39º C. Ante esta situación, el ayuntamiento recomienda a la ciudadanía mantenerse informada en todo momento a través de fuentes oficiales.
Magdalena Aroca
La calor extrema deixarà a Espanya una factura multimilionària d’ací a 2030
Espanya és una de les economies europees més exposades a la calor extrema, fet que ja ocasiona pèrdues multimilionàries segons diferents estudis que varien en les seues estimacions, però que coincidixen a assenyalar que el perjuí s’agreujarà progressivament en els pròxims anys fins al final de la dècada.
Alba Grimaldos
Emergencias activa para mañana jueves el nivel extremo de riesgo de incendios
Emergencias de la Comunitata Valenciana ha decretado para este jueves 23 de julio el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Además, advierte de la posibilidad de tormentas secas en la provincia de Alicante, un fenómeno que puede favorecer el inicio y la propagación de incendios al generar rayos sin precipitaciones significativas.
Alba Grimaldos
AVAMET advierte de máximas de hasta 45 ºC este jueves en la Comunitat Valenciana
Mañana jueves 23 de julio, las temperaturas podrían superar los 44 e incluso alcanzar los 45 ºC en zonas del prelitoral de Valencia y del sur de Alicante, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET). No obstante, que se registren estos valores dependerá de dos factores clave: la intensidad de la lucha entre el viento de poniente y las brisas, y el grado de insolación.
Lucía Ros
Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy
La Comunitat Valenciana se enfrenta esta semana al pico de su tercera ola de calor según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Se espera que entre el jueves y el viernes se alcancen sensaciones térmicas de hasta 46 ºC en municipios del interior y litoral valenciano, aunque ya han habido noches en las que numerosas localidades han pasado los 40º C como Villena, Beneixama, Xixona, Orihuela, Alcoi, la Canyada, Ayora, Casas Bajas y Banyeres de Mariola.
Pilar Olaya
Siguen cerradas las playas de El Puig y la Pobla de Farnals hasta reparar el colector que ocasionó el vertido
Las playas de El Puig de Santa Maria y la Pobla de Farnals permanecen cerradas al baño un día más como medida de precaución mientras continúan los trabajos para reparar el colector averiado que ha provocado el vertido de aguas fecales y el deterioro de la calidad del agua.
Mar Navarro
Aemet activa el aviso rojo en la Comunitat Valenciana: máximas de 42 grados y alerta por tormenta
España está atravesando los últimos años cambios meteorológicos muy significativos; y esta semana vuelve el intenso calor a la Comunitat Valenciana en forma de ola de calor, este es ya el tercer período de calor extremo del verano. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio tórrido que comenzó este martes 21 se prolongará hasta el jueves 23; tres jornadas en las que la temperatura rebasará los 40 grados.
- Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
- La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad
- Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde