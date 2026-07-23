Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta este jueves 23 de julio un nuevo aviso rojo por temperaturas extremas, en plena tercera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva a partir de las 12:00 horas el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Alicante, mientras mantiene el aviso naranja por altas temperaturas en buena parte del territorio. En algunos puntos de la provincia de Valencia, los termómetros podrían alcanzar hasta los 42 grados. Aemet también emite un aviso por la posible formación de tormentas. Sigue en directo la última hora de la ola de calor, la previsión del tiempo y los posibles .