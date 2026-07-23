Vox saca pecho de su "prioridad nacional" y rebate a Llorca: "Es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el PP"
Llanos apela a las nuevas enmiendas a la ley de Acompañamiento, que ya negocian con los populares, para defender que el concepto va más allá de arraigo al que lo ciñe la Generalitat: "Hablamos de residencia legal, de aportaciones a la Seguridad Social, escolarización, residencia histórica continuada también de los padres..."
El síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, ha afirmado que la 'prioridad nacional', incluida por primera vez en una ley en los presupuestos de la Generalitat para 2026, es "un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular" y ha avisado de que eso "se verá" durante la tramitación de la ley de Acompañamiento en las Corts, donde los de Abascal han presentado una serie de enmiendas con las que endurcen el acceso de las personas migrantes a prestaciones sociales o vivienda pública y que ya negocian con los de Juanfran Pérez Llorca.
Respecto a la posición de Llorca y del PP defendiendo que es un principio basado en el arraigo, el síndic de Vox ha señalado que en la ley de acompañamiento a los presupuestos, que se aprobará previsiblemente el viernes de la próxima semana, "ya está previsto" exigir "un arraigo real, efectivo y duradero", así como "un empadronamiento histórico acumulado", la "residencia legal", las "aportaciones a la Seguridad Social", la "escolarización" y "la residencia histórica continuada también de los padres". "Me parece que es un poquito más que el arraigo en el que se empeña el Partido Popular", ha presumido el voxista discutiendo la postura del president, que lo ciñe al "arraigo".
Sobre si es anticonstitucional, como asegura la izquierda, Llanos ha replicado: "Nosotros somos serios y rigurosos, y la prioridad nacional supone el artículo 14 de la Constitución: los españoles son iguales ante la ley". Por tanto, considera que "no hay nada que impida establecer una preferencia en el servicio, en el acceso a los recursos que son limitados, a los españoles". "No tenemos ningún problema sobre eso --ha remarcado--. El problema lo puede tener el Partido Socialista, que primero dice que va a recurrir y luego dice, si acaso, voy a recurrir. A ver si se aclara la señora Morant, porque esto de estar siempre entre ministra y candidata, desde luego, no le va a salir bien".
En ese sentido, ha defendido que es un concepto de "sentido común": "Darle la merienda primero a tu hijo y luego compartir, si puedes, con el de al lado", ha desarrollado para concluir que "no excluye a nadie".
Preguntado por qué será lo próximo que pida Vox al PP, Llanos ha señalado: "Nosotros al Partido Popular poco más le tenemos que pedir. Pedimos a los valencianos que haya más Vox para aplicar todo nuestro programa". Ha reiterado que estos presupuestos no son solo de su partido, sino negociados con el PP, y que están "satisfechos" porque se han incluido la inmensa mayoría de sus propuestas.
En cuanto a si las cuentas se han negociado en la Comunitat Valenciana o en Madrid, ha insistido en que Vox es un partido "uniforme y homogéneo" y ha asegurado que ha habido conversaciones "a todos los niveles".
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