La tercera ola de calor se cierra con una máxima de 43,9 grados y una sensación anómala por encima de 63,1 grados

La tercera ola de calor ha tenido una característica propia: la humedad. Esta registró niveles de casi el 90 % al mediodía, algo muy inusual, en puntos del litoral de Valencia, como en l'Albufera. Y es la responsable de que este episodio tórrido haya sido percibido como mucho más intenso que los anteriores, cuando las máximas han sido inferiores a las de hace un par de semanas. Lo constatan las cifras de las máximas de este jueves que, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzaron un valor máximo de 43,9 grados en Bicorp, seguidos por los 43,7 grados de Villena o los 43,2 de Alcoi. Sin embargo, la excesiva humedad en el ambiente disparó el 'heat index' -término anglosajón para referirse a la sensación térmica- hasta los 63,1 grados en Sumacàrcer cuando el termómetro marcaba 'apenas' 40,1 grados a las 15.24 horas, la diferencia era de 23 grados. Así lo explicaba la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en un mensaje en su cuenta de X con una afirmación demoledora: "No lo habíamos visto nunca".

La situación de Sumacàrcer no fue una excepción porque la diferencia entre el termómetro y la sensación para el organismo fue generalizada en toda la autonomía, aunque en ningún otro punto el nivel de bochorno fue tan extremo, casi cercano 'al infierno'- Este superó los 50 grados en municipios como l'Atzúbia, donde llegaron a sentirse 55 grados, cuando el termómetro marcaba 37,5 con una humedad del 63 %; el Verger y Palma de Gandia, la misma sensación con valores reales del mercurio en 37,6 y 38,2 grados, respectivamente.

El récord de humedad se registró en l'Albufera de València. Al mediodía era del 83 %, lo que dejó una diferencia de 14 grados entre el termómetro (32 grados) y la sensación (46ª C). En Sueca, en la Muntanyeta dels Sants, era aun mayor, del 89 %, con 13,2 grados de diferencia; el mercurio estaba en 30,8 grados y la percepción era de 43 grados.

La masa de aire cálido sobre el este de la Península, la responsable de este episodio tórrido, es húmeda y, por tanto, ha provocado que la ola de calor haya sido más bochornosa que las anteriores. En la de principios de julio, el termómetro llegó a 44,8 grados en Carcaixent, uno por encima de la máxima registrada ayer, pero la sensación térmica no fue tan elevada.

Una chica combate el intenso calor con un termómetro marcando 46 grados. / Juani Ruz

Una de las consecuencias de la humedad de esta masa es el nivel alcanzado por el punto de rocío; esta es la temperatura a la que el aire debe de enfriarse para que el vapor de agua se condense en forma líquida. Ayer era, según Avamet, de entre 29 y 30 grados en zonas del litoral y prelitoral de la provincia de Valencia", lo que significa que "el aire contiene muchísima humedad". Por comparar, el récord mundial del punto de rocío son los 35 grados registrados en el litoral de Arabia Saudita.

El calor del mediodía vino precedido de otra madrugada con minimas por encima de los 25 grados, lo que significa que muchas localidades, incluyendo València ciudad, volvieron a vivir una noche tórrida. La metrópolis ya encadena 12 madrugadas de este tipo desde el 13 de julio, a una sola noche de igualar el récord histórico de 13 noches tórridas entre el 13 y el 25 de julio del año 2023. Además, como en días anteriores, un frente de tormentas recorrió la Comunitat valenciana en dirección nordeste por la tarde, lo que dejó algunos chubascos aislados, de muy corta duración, acompañados por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En algunos puntos, además, se produjeron reventones térmicos similares a los de los días precedentes.

Bajada de temperaturas

Después de tres días de calor intenso, las temperaturas máximas remitirán "de forma notable en el prelitoral de Valencia y en el litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante", aunque seguirá habiendo valores "significativamente elevados en el interior" de las dos provincias. En estas zonas, la Aemet mantiene activo hoy un aviso amarillo por calor, aunque las máximas previstas descienden hasta los 36 grados en el interior sur de Valencia y hasta los 32 grados en el litoral. Además, se pueden repetir las tormentas "localmente fuertes" en la mitad sur de Valencia por la tarde e ir acompañadas por "rachas de viento muy fuertes y posible granizo", según las previsiones.

Noticias relacionadas

El descenso continuará el sábado y estará motivado por el viento de poniente que desplazará hacia el oeste de la masa de aire cálida que sobrevuela ahora el este de la Península Ibérica. El domingo se completará este movimiento y, según la Aemet, provocará que se renueve la masa de aire. La nueva llegará libre de polvo sahariano y esto dará lugar a "buena visibilidad y a un cielo más azul". Además, esta será más seca que la actual, por lo que "no solo bajará la temperatura, sino también la sensación de bochorno". En principio, para la jornada dominical, las máximas en el litoral rondarán los 30 grados, lo que son valores habituales para esta época del año, y de 32 grados en el interior. En estas comarcas, las mínimas podrían caer por debajo de los 20 grados y ofrecer un alivio real a la ciudadanía. En la costa, sin embargo, rondarán los 23 o 24 grados, por lo que el alivio será menor.