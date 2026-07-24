El alcalde de Almussafes asegura que la militante del PSPV le ha denunciado como respuesta a una querella suya por falso testimonio

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha respondido a la denuncia judicial presentada por la militante socialista que le acusa de acoso sexual y laboral y cuyo testimonio ante el canal del PSOE para denuncias dio lugar a un expediente que ha acabado con el alcalde fuera del partido.

González, en un texto remitido a Levante-EMV, manifiesta su "tranquilidad absoluta sobre el proceso judicial interpuesto por la denunciante" y asegura que este es "consecuencia directa de la querella contra ella por denuncia falsa que yo mismo previamente presenté y de la cual la denunciante ha tenido conocimiento esta misma semana".

González niega asimismo que la mujer haya trabajado en el Ayuntamiento de Almussafes: "Su puesto de trabajo está en la empresa pública, de cuya dirección yo no formo parte desde 2019", señala.

Como ha publicado hoy este diario, la militante socialista ha dado el paso de presentar ante el juzgado de Instrucción de Carlet un escrito de denuncia en el que pone en conocimiento del tribunal los episodios que presuntamente sucedieron con el alcalde de Almussafes y entonces líder del PSPV en el municipio y al que acusa de actitudes de componente sexual y en el entorno laboral que le obligaron a pedir la baja médica. La denuncia incluye además hechos supuestamente sucedidos en los últimos meses, a partir de 2025, a raíz de la denuncia ante el órgano de Ferraz.

El alcalde califica de "rotundamente falso" que haya difundido algún dato de la vida privada de la denunciante o que "se haya producido ningún comportamiento sexual que atente contra su intimidad".

González atribuye el origen del caso a unas discrepancias "laborales y salariales" con la empleada en la empresa pública e insiste en sitúar la denuncia contra él en las disputas internas en el PSPV. "Esta campaña únicamente tiene como objetivo acabar con mi carrera política y profesional y con mi vida personal y familiar, como venganza por no acceder a sus pretensiones de aumento de sueldo y por mi posición política en el proceso de elección del secretario general provincial del PSPV. No hay que olvidar que la denunciante actuó como interventora de la candidatura de Robert Raga en dicho proceso provincial". González se posicionó activamente al lado de Carlos Fernández Bielsa, quien acabó imponiéndose por la mínima en las primarias de la provincia de Valencia frente al candidato más próximo a la dirección de Diana Morant.

El político expresa su confianza plena en la justicia y sostiene que es víctima de una "campaña de acoso y derribo por motivos económicos y políticos y durante la cual no he gozado de la presuncion de inocencia que el PSPV y el PSOE sí reclaman para otros".