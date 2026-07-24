Ana Barceló no repetirá como candidata del PSOE en las próximas elecciones en Alicante

El PSOE volverá a estrenar cartel electoral en las próximas elecciones en la ciudad de Alicante, tal y como viene haciendo desde 1995. Y es que Ana Barceló, la que fuera cabeza de cartel en mayo de 2023, no será la candidata electoral del PSOE en las municipales de mayo de 2027. La socialista ha comunicado la noticia al resto de concejales del grupo municipal este mismo viernes, tras la convocatoria de una nueva reunión de la comisión de investigación de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante.

“Es una decisión personal, muy meditada. No me voy a presentar a las próximas elecciones. Creo haber cumplido las obligaciones con la ciudadanía tras unos años intensos, exigentes”, ha asegurado Barceló.

Barceló aterrizó en el Consistorio alicantino después de las municipales de 2023, en la que los socialistas se quedaron con ocho concejales, perdiendo un asiento en el Pleno frente al resultado de 2019. El alcalde y aspirante popular, Luis Barcala, revalidó el mandato, aunque sin lograr mayoría absoluta.

La socialista supo en septiembre de 2022, a ocho meses de la cita electoral, que iba a ser la candidata del partido del puño y la rosa a la Alcaldía de Alicante. Era la elegida por el entonces presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, para encabezar la candidatura en la capital alicantina tras un mandato marcado por los líos internos en el grupo municipal, encabezado por Francesc Sanguino. Barceló, que había sido alcaldesa en Sax y por entonces ejercía como síndica en las Cortes, se convertía en la elegida por el líder socialista con el aval de la gestión de la pandemia de covid como consellera de Sanidad. La socialista se imponía en una carrera interna a la consellera de Innovación, Josefina Bueno. Puig apostaba así por Barceló con el objetivo de que exprimiese su experiencia a nivel municipal y sobre todo por ser una cara conocida entre los alicantinos tras su paso por la Conselleria de Sanidad.

Sin embargo, la elección se tuvo que confirmar en un proceso a nivel interno. Los socialistas fueron a primarias tras la candidatura presentada por María José Adsuar, exconcejala y representante del sector crítico, abanderado por afines a Alejandro Soler. Ese proceso, que acabó con una victoria de Barceló por 459 votos a 204, también dio vía libre a la socialista para configurar una lista electoral sin ataduras. De hecho, la configuró sin atender a cuotas, lo que provocó un sonoro enfado en Ángel Franco, que no acabó con las elecciones. Barceló también nombró como asesores a personas diferentes a las propuestas por la ejecutiva, entonces encabezada por Miguel Millana, aunque controlada de facto por Franco.

De hecho, tras un mandato de absoluta calma interna en el grupo municipal socialista, algo poco visto en la ciudad de Alicante, la batalla a nivel orgánico ha estado más que presente en los tres años, llevando incluso al PSPV, ya con Diana Morant, a tener que intervenir para intentar calmar las aguas en la segunda ciudad de la Comunidad. La situación se destensó con la imposición de una gestora en el partido, que llevó a que Barceló participase en una reunión de la dirección local por primera vez en el mandato a finales del pasado año.

A nivel municipal, el mandato desde la perspectiva socialista ha estado marcado por la seria oposición al gobierno de Barcala, con los asuntos urbanísticos como principal caballo de batalla. El escándalo de Les Naus ha sido, en los últimos tiempos, el principal asunto que ha centrado el trabajo de los socialistas, llegando a presentar denuncia ante Fiscalía y ahora siendo acusación en el proceso judicial que cuenta con quince imputados.

Por ahora, tras comunicar Ana Barceló que no será ella la alcaldable del PSOE en las próximas elecciones municipales, todos los focos apuntan a dos aspirantes, principalmente. En un primer momento se daba por hecho que si había cambio al frente del cartel electoral sería el diputado autonómico José Díaz el elegido por Morant, aunque en los últimos meses ha ganado peso la figura de Trini Amorós, actual concejala en el Ayuntamiento de Alicante.

En el PP ya ha sido proclamado como alcaldable el actual regidor, Luis Barcala, pese al desgaste por el escándalo de Les Naus.

Currículo

Licenciada en Derecho por la Universitat de València, ejerció como abogada hasta 2002, sólo un año antes de convertirse en alcaldesa de Sax durante dos mandatos. En 2008, alcanzó la Secretaría General del PSPV en la provincia.

En 2011, perdió las elecciones en su pueblo natal. Poco después, renunció a su acta de concejala en Sax para centrarse en las Cortes Valencianas, donde llegó a ser presidenta y secretaria general del grupo socialista, síndica adjunta y vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica.

En 2018, tras la marcha de Carmen Montón al Ministerio de Sanidad, Barceló se hizo con las riendas de la conselleria que manejaba el mayor presupuesto de la Generalitat, rozando los 8.000 millones este año. Lo que no sabía por entonces Barceló, ni nadie, es que también estaría al frente del departamento que tendría que liderar la batalla nunca imaginada por nadie, la que se libró contra la pandemia. En 2021, fue elegida presidenta del PSPV, en sustitución de la también alicantina Juana Serna.

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Tras la crisis de gobierno en el Botànic precipitada en mayo de 2022 por la marcha de Vicent Marzà, Barceló acabó tomando el relevo de Manuel Mata como síndica del PSPV en las Cortes. Entonces, su nombre sonó también para situarse al frente de la Conselleria de Innovación, con la idea de ubicarse en Alicante para facilitarle su carrera hacia la Alcaldía de Alicante, en caso de ser la elegida. Finalmente, Bueno fue quien sustituyó a Carolina Pascual.