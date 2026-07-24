Café con aroma a despedida de Morant y Barceló

Quien no quiso perderse la renuncia de Ana Barceló a repetir como candidata a la alcaldía de Alicante fue la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant. Más allá de su presencia y apoyo, la ya candidata a la Presidencia de la Generalitat compartió un momento de complicidad, tomando un café, con la que fuera consellera de Sanidad en el momento más complicado, el de la pandemia de la covid por la que la Comunitat Valenciana fue un ejemplo de gestión.

El momento dejó de ser íntimo cuando Morant compartió dos imágenes en sus redes sociales -una en el muro y otra en las historias- en las que se las ve cómplices y sonrientes compartiendo un lema corto y contundente: "Seguimos". La ministra quiso agradecerle su "trabajo y compromiso" y mostró su admiración a "una forma de hacer política centrada" en "mejorar la vida de la gente". "Lo demostraste en los momentos más difíciles como consellera y lo has seguido haciendo cada día". Nunca un café tuvo tanto aroma a despedida.