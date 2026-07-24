Los expertos del Congreso sobre Degradación de la Tierra visitan el lago: "Hacen falta siglos de agua limpia para recuperar l'Albufera"

El Parc Natural de l'Albufera continúa presentando unas condiciones paupérrimas tanto en el nivel del agua como en la contaminación que presenta. Coincidiendo con el primer Congreso Internacional sobre la Degradación y Restauración de la Tierra, una serie de expertos de diversos países han aprovechado para realizar un recorrido por el paraje natural y conocer de primera mano la situación del humedal. La visita ha servido para poner el foco en los efectos de la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y la influencia humana sobre un ecosistema cuyo futuro depende de la capacidad que presenten las administraciones públicas para frenar su degradación.

El mal estado del lago es la principal preocupación. Un ejemplo de la degradación ambiental que tiene lugar en el enclave valenciano y que busca nuevas estrategias y soluciones para asegurar el futuro de un espacio que busca convertirse en Reserva de la Biosfera. Alrededor de cincuenta científicos participantes del congreso han visitado el Parc Natural de l'Albufera para estudiar y comprobar cuál es el verdadero estado del humedal, que presenta un tono verdoso, falta de transparencia y una escasez considerable de vegetación. "El lago es el tramo final de un sistema hidrológico que empieza en las montañas. Todo lo que se contamina por el camino, desde pueblos sin depuradora, hasta industrias con problemas de gestión de aguas, lo termina corrompiendo", explica Artemi Cerdà, catedrático de Geografía Física y responsable del congreso.

Muchos de los problemas de contaminación no llegan desde lejos, sino desde uno de los puntos más cercanos a la masa hidrográfica, los arrozales que rodean el lago. La fertilización con nutrientes o pesticidas que contienen nitratos, fosfato o potasio también acaban desembocando en l'Albufera por el sistema de riego y drenaje. Todo ello favorece la pérdida de oxígeno y la falta de calidad de los líquidos que llegan. "Hacen falta siglos de agua limpia para recuperar l'Albufera", asegura el investigador.

El parque natural, que este año cumple 40 años de su declaración como tal, está llevando a cabo un proceso 40 acciones que buscan mejorar su estado actual y velar por su futuro a corto, medio y largo plazo, tratando de preservar la flora y la fauna más representativa del enclave. La conservación de la biodiversidad, la mejora de los ecosistemas acuáticos y la recuperación de hábitats son algunos de los focos en los que el programa pondrá especial atención, pero dejará de lado las aguas residuales, un problema que supone gran parte del deterioro del lago.

Valencia. Flamencos en los arrozales del parque natural de l'Albufera. / JM LOPEZ / LEV

A los problemas se suma la presencia directa de especies invasoras foráneas, como el cangrejo azul, o la desaparición de la biodiversidad florística ya casi inexistente en el paraje. "Vemos que en l'Albufera hay flamencos y pensamos que es la vuelta a la naturaleza, pero es todo lo contrario. Estos animales indican que las aguas están salinizándose y que hay intrusión marina", desarrolla Cerdà. Un fenómeno que deja en evidencia la falta de aguas dulces y explica el motivo principal de la aparición de especies que nunca antes habían habitado en el parque natural, pero que aprovechan la situación para establecerse ahí. Un hecho que también ha afectado a la calidad de las piscifactorías y a los pescadores, que ven como la calidad del producto ha bajado considerablemente.

Las soluciones de l'Albufera

Los propios expertos del congreso se han puesto de acuerdo en la necesidad de reparar l'Albufera. Un arreglo que no resulta sencillo, pero sí necesario. "Es más caro revertir la degradación que haberla protegido. Es un proceso que va a llevar varias generaciones", destaca. Un intento de viaje al pasado que buscará tener el parque igual que estaba hace casi un siglo, cuando era una fuente de ingresos activo y pasivo para la Comunitat Valenciana. El remedio cuesta más que la prevención, pero también es claro. Según los profesionales que velan por proteger el planeta, la opción más repetida es buscar "un aumento de la descarga hídrica" que implante aguas limpias dentro de la masa acuática actual.

Algunos de los científicos e investigadores del Congreso en una de las actividades realizadas / Cedidas por Artemi Cerdà

Las 40 medidas que llevará a cabo la Generalitat como celebración del 40 aniversario del parque natural buscará recuperar el estado original. Una apuesta hacia la recuperación del lago a través de la fauna y flora originaria. Especies como el petxinot, que actúa como depurador de agua natural, el barbo, el galápago europeo o la cerceta pardilla son las que se busca preservar su existencia y alargar su vida lo máximo posible.

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Sin embargo, son los propios científicos del congreso los que se ponen de acuerdo en que lo más importante de todo no es la recuperación animal, sino tratar de limpiar la masa hidrográfica. "Primero que las medidas se apliquen, después se verán los resultados", declara Cerdà, que quiere volver a ver como el Parc Natural de l'Albufera se convierte en un potencial recurso económico mientras se mantiene como elemento natural valenciano.