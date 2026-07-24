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El Consell pide la dimisión de Morant por comparar a Feijóo con Hitler: "Demuestra tanto acierto eligiendo frases como colaboradores"

Miguel Barrachina censura la "banalización" de la socialista sobre el nazismo y exige su renuncia o que Sánchez la cese

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, informa en rueda de prensa de los asuntos tratados en la reunión semanal del pleno del Gobierno valenciano.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, informa en rueda de prensa de los asuntos tratados en la reunión semanal del pleno del Gobierno valenciano. / Kai Forsterling / EFE

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Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha exigido este viernes la dimisión de Diana Morant, ministra y líder del PSPV, por sus recientes declaraciones en las que compara las coaliciones de PP y Vox con los "gobiernos criminales como el de Hitler". El popular ha reclamado a Pedro Sánchez su cese y "ni no es capaz de destituirla", ha pedido que sea la propia secretaria general del PSPV quien presente la dimisión.

Barrachina ha señalado que las declaraciones de Morant "se descalifican por sí solas" y le ha instado a "pedir perdón" a las víctimas del nazismo por la "banalización" que a su entender supone la comparación de Hitler con "un presidente tan querido y votado en la C. Valenciana y en España como es Feijóo".

El portavoz ha ironizado con que la socialista ha demostrado "tanto acierto eligiendo sus frases como eligiendo a sus colaboradores", atribuyendo a Morant que "el preso José Luis Ábalos" ocupara el número dos del PSOE por Valencia en las elecciones generales, el nombramiento del "presunto falsificador de títulos" José María Ángel como presidente del PSPV, la elección del "imputado Vicent Mascarell como su número dos" en la federación valenciana y "al triple imputado Zapatero como su padre político".

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"Como le adornan tantas elecciones personales como dialectales, debería dimitir", ha añadido Barrachina, que también ha criticado el "servilismo" de Morant hacia Sánchez, el cual achaca a su designación como candidata, un proceso en el cual ha señalado que influyó "el preso Santos Cerdán", entonces secretario de Organización del PSOE.

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