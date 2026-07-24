Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyBatalla de las Floresrescate bebé Xàtivaclarinetista BenifaioPet Shops Boys Roig ArenaFord AlmussafesMultas radar Valencia
instagramlinkedin

Luz

Cortes de luz de en Valencia del 25 al 31 de julio: fechas, municipios y horarios

Iberdrola realizará trabajos de mantenimiento en los próximos días, con cortes de luz en varios municipios valencianos

Trabajador del Grupo Iberdrola

Trabajador del Grupo Iberdrola / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Grimaldos

La compañía que suministra electricidad y gas natural a millones de valencianos, Iberdrola, ha anunciado nuevos cortes de luz en Valencia del 25 al 31 de julio. Estas interrupciones del suministro se llevarán a cabo para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, y así poder garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones.

Los cortes afectarán a 24 municipios de la Comunitat y a la ciudad de València. Durante el tiempo que duren las labores de mantenimiento, las viviendas y locales situados en las direcciones afectadas permanecerán sin suministro eléctrico. En algunos casos, la interrupción se prolongará unos minutos, mientras que en otros puntos la suspensión podrá superar las 4 horas.

Cortes de luz en la ciudad de València

Sábado 25 de julio, de 00:05 a 07:00 horas

  • Avenida Hermanos Machado: número 79.
  • Plaza del Músico Espí: números 1, 2 (PR), 2, 3, 4 (1), 4, 5 y 7.
  • Plaza de San Jerónimo: números 1 y 3.

Lunes 27 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

  • Calle Guillem Despuig: número 2.

Lunes 27 de julio, de 11.30 a 13.30 horas

  • Avenida Ausiàs March: números 53, 55 y 57.
  • Camino Viejo de San Luis: número 15.

Martes 28 de julio, de 16:00 a 17:30 horas

  • Calle Consolat de Mar: número 4.
  • Plaza Barón de Cortes: números 24F, 24 (1) y 24.

Miércoles 29 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

  • Calle Eduardo Boscá: número 22.

Jueves 30 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

  • Calle Alcàsser: número 11.
  • Calle Antonio Juan: número 32.
  • Calle Felipe de Gauna: número 13.
  • Calle Francisco Eximenis: números 50, 65, 67, 69, 81, 87, 89 y 93.
  • Calle Lluís Despuig: números 37, 45 (1) y 51.
  • Calle Orden del Císter: número 6.
  • Calle Pintor Ferrandis: número 8.
  • Calle Vicente Ballester: números 17 y 23.

Jueves 30 de julio, de 11:30 a 13:30 horas

  • Calle La Marina: número 13.
  • Calle Nicolau de Monsoriu: número 48 (PR).
  • Calle Tramoyeres: números 8, 13, 26, 37, 38, 39, 43, 48, 54, 58 y 61.

Jueves 30 de julio, de 12:00 a 14:00 horas

  • Avenida Gaspar Aguilar: número 55.
  • Calle Agustina de Aragón: números 6 (PR), 8, 12, 14, 16 y 18.
  • Calle Costa y Borrás: números 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 29 y 31.

Cortes de luz en municipios

  • L'Horta Nord: Massamagrell, Museros y Paterna.
  • L'Horta Oest: Alaquàs, Quart de Poblet.
  • L'Horta Sud: Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Sedaví.
  • Camp de Túria: Bétera, La Pobla de Vallbona (Casablanca y Pla dels Aljubs incluidos).
  • Camp de Morvedre: Sagunto y Puerto de Sagunto.
  • Foia de Bunyol: Chiva, Godelleta.
  • Ribera Alta: Montserrat, Rafelguaraf,
  • Ribera Baixa: Sollana.
  • La Costera: Canals, Xàtiva.
  • La Safor: Daimús, Gandia (Grao de Gandia), Piles.
  • La Vall d'Albaida: Montaverner.
  • Pedanías de València: Benimàmet (València), Massarrojos (València).

Noticias relacionadas y más

Para consultar todos los cortes de luz programados en la Comuitat Valencia, el Grupo Iberdrola ha publicado un listado con los municipios, la fecha, el horario y la dirección exacta.

Documento en PDF que contiene información sobre los municipios afectados por los cortes de luz.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
  2. Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
  3. Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
  4. La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
  5. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  6. El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
  7. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
  8. La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad

Cortes de luz de en Valencia del 25 al 31 de julio: fechas, municipios y horarios

Cortes de luz de en Valencia del 25 al 31 de julio: fechas, municipios y horarios

PP y Vox pactan excluir de ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

PP y Vox pactan excluir de ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular

El Consell pide la dimisión de Morant por comparar a Feijóo con Hitler: "Demuestra tanto acierto eligiendo frases como colaboradores"

El Consell pide la dimisión de Morant por comparar a Feijóo con Hitler: "Demuestra tanto acierto eligiendo frases como colaboradores"

El alcalde de Almussafes asegura que la militante del PSPV le ha denunciado como respuesta a una querella suya por falso testimonio

El alcalde de Almussafes asegura que la militante del PSPV le ha denunciado como respuesta a una querella suya por falso testimonio

Morant nega haver comparat Feijóo amb Hitler, però insistix que els “governs nazis” van començar amb polítiques com la “prioritat nacional” de PP i Vox

Morant nega haver comparat Feijóo amb Hitler, però insistix que els “governs nazis” van començar amb polítiques com la “prioritat nacional” de PP i Vox

València vive su noche más cálida de la historia (otra vez)

València vive su noche más cálida de la historia (otra vez)

La N-3 reabre en Utiel tras la renovación del puente sobre el río Madre

Parcent va registrar anit la temperatura més alta de tota la C. Valenciana: estos són els municipis que van superar els 33 °C de matinada

Parcent va registrar anit la temperatura més alta de tota la C. Valenciana: estos són els municipis que van superar els 33 °C de matinada
Tracking Pixel Contents