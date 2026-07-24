Luz
Cortes de luz de en Valencia del 25 al 31 de julio: fechas, municipios y horarios
Iberdrola realizará trabajos de mantenimiento en los próximos días, con cortes de luz en varios municipios valencianos
La compañía que suministra electricidad y gas natural a millones de valencianos, Iberdrola, ha anunciado nuevos cortes de luz en Valencia del 25 al 31 de julio. Estas interrupciones del suministro se llevarán a cabo para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, y así poder garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones.
Los cortes afectarán a 24 municipios de la Comunitat y a la ciudad de València. Durante el tiempo que duren las labores de mantenimiento, las viviendas y locales situados en las direcciones afectadas permanecerán sin suministro eléctrico. En algunos casos, la interrupción se prolongará unos minutos, mientras que en otros puntos la suspensión podrá superar las 4 horas.
Cortes de luz en la ciudad de València
Sábado 25 de julio, de 00:05 a 07:00 horas
- Avenida Hermanos Machado: número 79.
- Plaza del Músico Espí: números 1, 2 (PR), 2, 3, 4 (1), 4, 5 y 7.
- Plaza de San Jerónimo: números 1 y 3.
Lunes 27 de julio, de 08:30 a 10:30 horas
- Calle Guillem Despuig: número 2.
Lunes 27 de julio, de 11.30 a 13.30 horas
- Avenida Ausiàs March: números 53, 55 y 57.
- Camino Viejo de San Luis: número 15.
Martes 28 de julio, de 16:00 a 17:30 horas
- Calle Consolat de Mar: número 4.
- Plaza Barón de Cortes: números 24F, 24 (1) y 24.
Miércoles 29 de julio, de 08:30 a 10:30 horas
- Calle Eduardo Boscá: número 22.
Jueves 30 de julio, de 08:30 a 10:30 horas
- Calle Alcàsser: número 11.
- Calle Antonio Juan: número 32.
- Calle Felipe de Gauna: número 13.
- Calle Francisco Eximenis: números 50, 65, 67, 69, 81, 87, 89 y 93.
- Calle Lluís Despuig: números 37, 45 (1) y 51.
- Calle Orden del Císter: número 6.
- Calle Pintor Ferrandis: número 8.
- Calle Vicente Ballester: números 17 y 23.
Jueves 30 de julio, de 11:30 a 13:30 horas
- Calle La Marina: número 13.
- Calle Nicolau de Monsoriu: número 48 (PR).
- Calle Tramoyeres: números 8, 13, 26, 37, 38, 39, 43, 48, 54, 58 y 61.
Jueves 30 de julio, de 12:00 a 14:00 horas
- Avenida Gaspar Aguilar: número 55.
- Calle Agustina de Aragón: números 6 (PR), 8, 12, 14, 16 y 18.
- Calle Costa y Borrás: números 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 29 y 31.
Cortes de luz en municipios
- L'Horta Nord: Massamagrell, Museros y Paterna.
- L'Horta Oest: Alaquàs, Quart de Poblet.
- L'Horta Sud: Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Sedaví.
- Camp de Túria: Bétera, La Pobla de Vallbona (Casablanca y Pla dels Aljubs incluidos).
- Camp de Morvedre: Sagunto y Puerto de Sagunto.
- Foia de Bunyol: Chiva, Godelleta.
- Ribera Alta: Montserrat, Rafelguaraf,
- Ribera Baixa: Sollana.
- La Costera: Canals, Xàtiva.
- La Safor: Daimús, Gandia (Grao de Gandia), Piles.
- La Vall d'Albaida: Montaverner.
- Pedanías de València: Benimàmet (València), Massarrojos (València).
Para consultar todos los cortes de luz programados en la Comuitat Valencia, el Grupo Iberdrola ha publicado un listado con los municipios, la fecha, el horario y la dirección exacta.
- Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
- Estos son los municipios valencianos con sensación térmica de más de 45ºC
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- La humedad del 60 % dispara la sensación térmica a 63 grados en plena ola de calor
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
- La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad