Cortes de luz de en Valencia del 25 al 31 de julio: fechas, municipios y horarios

La compañía que suministra electricidad y gas natural a millones de valencianos, Iberdrola, ha anunciado nuevos cortes de luz en Valencia del 25 al 31 de julio. Estas interrupciones del suministro se llevarán a cabo para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, y así poder garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones.

Los cortes afectarán a 24 municipios de la Comunitat y a la ciudad de València. Durante el tiempo que duren las labores de mantenimiento, las viviendas y locales situados en las direcciones afectadas permanecerán sin suministro eléctrico. En algunos casos, la interrupción se prolongará unos minutos, mientras que en otros puntos la suspensión podrá superar las 4 horas.

Cortes de luz en la ciudad de València

Sábado 25 de julio, de 00:05 a 07:00 horas

Avenida Hermanos Machado: número 79.

Plaza del Músico Espí: números 1, 2 (PR), 2, 3, 4 (1), 4, 5 y 7.

Plaza de San Jerónimo: números 1 y 3.

Lunes 27 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

Calle Guillem Despuig: número 2.

Lunes 27 de julio, de 11.30 a 13.30 horas

Avenida Ausiàs March: números 53, 55 y 57.

Camino Viejo de San Luis: número 15.

Martes 28 de julio, de 16:00 a 17:30 horas

Calle Consolat de Mar: número 4.

Plaza Barón de Cortes: números 24F, 24 (1) y 24.

Miércoles 29 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

Calle Eduardo Boscá: número 22.

Jueves 30 de julio, de 08:30 a 10:30 horas

Calle Alcàsser: número 11.

Calle Antonio Juan: número 32.

Calle Felipe de Gauna: número 13.

Calle Francisco Eximenis: números 50, 65, 67, 69, 81, 87, 89 y 93.

Calle Lluís Despuig: números 37, 45 (1) y 51.

Calle Orden del Císter: número 6.

Calle Pintor Ferrandis: número 8.

Calle Vicente Ballester: números 17 y 23.

Jueves 30 de julio, de 11:30 a 13:30 horas

Calle La Marina: número 13.

Calle Nicolau de Monsoriu: número 48 (PR).

Calle Tramoyeres: números 8, 13, 26, 37, 38, 39, 43, 48, 54, 58 y 61.

Jueves 30 de julio, de 12:00 a 14:00 horas

Avenida Gaspar Aguilar: número 55.

Calle Agustina de Aragón: números 6 (PR), 8, 12, 14, 16 y 18.

Calle Costa y Borrás: números 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 29 y 31.

Cortes de luz en municipios

L'Horta Nord: Massamagrell, Museros y Paterna.

Massamagrell, Museros y Paterna. L'Horta Oest: Alaquàs, Quart de Poblet.

Alaquàs, Quart de Poblet. L'Horta Sud: Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Sedaví.

Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Sedaví. Camp de Túria: Bétera, La Pobla de Vallbona (Casablanca y Pla dels Aljubs incluidos).

Bétera, La Pobla de Vallbona (Casablanca y Pla dels Aljubs incluidos). Camp de Morvedre: Sagunto y Puerto de Sagunto.

Sagunto y Puerto de Sagunto. Foia de Bunyol: Chiva, Godelleta.

Chiva, Godelleta. Ribera Alta: Montserrat, Rafelguaraf,

Montserrat, Rafelguaraf, Ribera Baixa : Sollana.

: Sollana. La Costera: Canals, Xàtiva.

Canals, Xàtiva. La Safor: Daimús, Gandia (Grao de Gandia), Piles.

Daimús, Gandia (Grao de Gandia), Piles. La Vall d'Albaida: Montaverner.

Montaverner. Pedanías de València: Benimàmet (València), Massarrojos (València).

Para consultar todos los cortes de luz programados en la Comuitat Valencia, el Grupo Iberdrola ha publicado un listado con los municipios, la fecha, el horario y la dirección exacta.