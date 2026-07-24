Cortes de tráfico este fin de semana en Valencia: todas las carreteras afectadas y restricciones por la Batalla de las Flores
La Batalla de las Flores que se celebra este domingo 26 de julio en València provocará cortes de tráfico y restricciones al estacionamiento
El tráfico de València y su área metropolitana se verá afectado este fin de semana por varias obras que obligan a cerrar varios puntos de la red viaria. A los cortes de tráfico previstos en varias de las principales carreteras se sumarán las restricciones de circulación en el centro de la ciudad con motivo de la Batalla de las Flores, uno de los actos más multitudinarios y esperados de la Feria de Julio, que obligará a modificar el tráfico durante la jornada del domingo.
Entre las principales afecciones destacan los trabajos previstos en la V-30, donde habrá restricciones entre los puntos kilométricos 2 y 0 en sentido decreciente, con el corte de ambos carriles, además del carril izquierdo cerrado entre los kilómetros 0,7 y 0 en el mismo sentido. También habrá limitaciones en la CV-33 (PK 7,7-7,8, sentido creciente), en la CV-365, a la altura de Paterna, donde se verán afectados ambos sentidos de la circulación, y en la V-11, en Manises, donde permanecerá activo un desvío de trazado en ambos sentidos.
Carreteras con cortes este fin de semana
- V-30: PK 2 al 0 (sentido decreciente), corte de ambos carriles.
- V-30: PK 0,7 al 0 (sentido decreciente), carril izquierdo cortado.
- CV-33: PK 7,7 al 7,8, sentido creciente.
- CV-365 (Paterna): restricciones en ambos sentidos.
- V-11 (Manises): desvío de trazado en ambos sentidos.
Cortes de tráfico el domingo por la Batalla de las Flores
A estas incidencias se añadirán las restricciones previstas de la Batalla de las Flores, que se celebrará el domingo 26 de julio a las 20.00 horas. El Ayuntamiento de Valencia ha informado que el paseo de la Alameda permanecerá cerrado al tráfico durante varias horas antes del desfile y los cortes comenzarán de forma progresiva desde días antes para facilitar el montaje del recinto. Además, los puentes de acceso a la Alameda, como el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores, podrán registrar cortes puntuales y desvíos, mientras que EMT València modificará el recorrido de todas las líneas que atraviesan la zona durante la tarde del domingo.
Por su parte, Metrovalencia ha informado que
También habrá prohibiciones de estacionamiento en distintos tramos de la Alameda, especialmente entre Muñoz Seca y Pla del Real y entre Muñoz Seca y la plaza de Zaragoza, donde no se podrá aparcar durante el fin de semana para permitir el montaje de tribunas, palcos y el dispositivo de seguridad. Las plazas de aparcamiento volverán a habilitarse de forma progresiva una vez finalicen las labores de desmontaje y limpieza.
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