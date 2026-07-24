La denunciante del alcalde de Almussafes lleva el caso por acoso sexual a los tribunales

La mujer que denunció al alcalde de Almussafes, Toni González, por acoso sexual y laboral ante el canal de denuncias del PSOE ha dado un paso más y ha judicializado el asunto. La pasada semana, presentó una ampliación de la denuncia que había interpuesto ya en marzo, incluyendo en el procedimiento el relato completo de los acontecimientos que, hasta la fecha, se habían examinado únicamente en el CADE, el canal habilitado por el PSOE para denunciar ante la dirección infracciones de miembros del partido.

El escrito, presentado ante el juzgado de Instrucción de Carlet, pone en conocimiento del tribunal los episodios que sucedieron desde el año 2019, cuando la denunciante entró a trabajar en el Ayuntamiento de Almussafes, y según sostiene, empezó a ser víctima de actitudes de componente sexual y en el entorno laboral que le obligaron a pedir la baja médica. Pero la denuncia más allá, también a partir de 2025.

Desde que denunció en el CADE y se inició un expediente interno en el partido, la mujer sostiene que González hizo públicos datos de su vida privada como aspectos médicos -una operación quirúrjica- o incluso comportamientos sexuales que, según el escrito, habrían atentado contra su intimidad. Además, denuncia que a partir de activarse el expediente interno, el alcalde habría promovido represalias contra ella con consecuencias personales y también en el ámbito familiar.

Fuentes de su entorno explican que se trata de una denuncia donde recoge por completo todos los hechos, tanto los vinculados con el acoso laboral y sexual como los posteriores y aseguran que está "intentando defenderse con los medios que tiene a su alcance". "La han tachado como una estrategia política del partido sin abordar la cuestión de fondo, ridiculizándola y publicando sus datos para que se le tiren encima", relatan en ese sentido, para insistir en que la denunciante "no se ha sentido acompañada públicamente" y ha sido "toda una odisea llegar hasta aquí, desde la denuncia en el CADE y todo lo que ha pasado después".

Cabe recordar que la empresa pública municipal de Almussafes (EMSPA) despidió a la denunciante tras un expediente disciplinario, abierto casi un mes después de que se hiciera pública la denuncia contra González por la presunta revelación de secretos por difundir documentos internos con datos personales de los empleados. Un despido que fue suspendido cautelarmente por la Agencia Valenciana Antifraude al considerar posibles indicios de represalia mientras se investiga el fondo del asunto, aunque el organismo había señalado ya “un patrón de represalias continuadas” y hostigamiento a la denunciante. “No estamos ante un hecho aislado”, resumía el expediente de la Agencia, según la cual tras la denuncia no se neutralizó el contexto hostil contra ella. La Agencia pidió que cesen los “actos lesivos”, pero la escalada de acoso continuó hasta el despido, según el organismo, que abrió expediente sancionador al alcalde de Almussafes y a los responsables de la empresa pública municipal.

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Así pues, la puesta en conocimiento del juzgado supone un paso más en la denuncia, que hasta el momento solo había transitado por el canal antiacoso interno del PSOE. En virtud de aquello, el expediente interno acabó primero con la suspensión cautelar de la militancia de Toni González y, más tarde, con la expulsión definitiva. La decisión, doptada por la Secretaría de Organización que lidera Rebeca Torró, se adoptó por las manifestaciones e informaciones difundidas por el alcalde en medios de comunicación y redes sociales, cuestionando de foma reiterada a las mujeres que le han denunciado y, según sostuvo la dirección socialista, “revictimizando” así a las denunciantes, de las cuales además ha “difundido su identidad”.