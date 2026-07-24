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Programa de la Feria de Julio 2026 en València: actividades y conciertos del último fin de semana con la Batalla de las Flores

La programación del último fin de semana de feria reúne conciertos, actividades familiares, deporte y pólvora

Todos los actos del último fin de semana de la Feria de Julio 2026

Todos los actos del último fin de semana de la Feria de Julio 2026

Alba Grimaldos

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Alba Grimaldos

València

Con la llegada de Julio, València vuelve a vivir uno de los momentos más esperados del verano. Música, pólvora, flores y actividades para todos los públicos llenan la ciudad con motivo de la Feria de Julio 2026. Tras casi un mes de celebraciones, iniciada el 1 de julio, la programación encara este fin de semana su recta final.

Valencianos y visitantes podrán disfrutar de un último fin de semana repleto de actividades, conciertos, eventos deportivos y espectáculos pirotécnicos. La programación se despedirá el domingo 26 con la tradicional Batalla de las Flores y un espectáculo de Fuegos artificiales en la plaza del Ayuntamientio.

Viernes 24 de julio

  • 19:30 horas - Talleres infantiles y Pequedisco en la Plaça de la Casa de la Dèmanà, en El Saler. Actividad organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
  • 21:00 a 01:00 horas - La fiesta nocturnas de Caribe Mix en el Complejo de la Piscina Parc de l'Oest, organizado por la Fundación Deportiva Municipal y Aquaval SL.
  • 22:00 horas - La música en directo de Roppers Band llegará a la Plaça de la Casa de la Demanà, en El Saler, organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
  • 22:00 horas - Warcry protagoniza una nueva cita de los Conciertos de Viveros en els Jardins de Vivers, organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
Concierto en los Jardines de Viveros

Concierto en los Jardines de Viveros / Germán Caballero

Sábado 25 de julio

  • 19:00 horas - El espectáculo musical infantil Los Trotamundos llegará al Parque Lineal de Benimàmet, organizado por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
  • 20:00 horas - La Sopar y Punxá se celebrará en la Ciutat de l'Artista Faller, organizada por la Junta Central Fallera.
  • 21:00 horas - El Festival de Jazz de València ofrecerá el concierto de Focusyear 2026 en La Torre, junto al Pont de la Solidaritat. La actuación será de entrada libre y estará organizada por el Palau de la Música.
  • 22:00 horas - El Parque Lineal de Benimàmet acogerá la actuación musical de La Pelona, organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
  • 22:00 horas - Los Jardines de Viveros serán el escenario del concierto de Silvestre Dangond, dentro del ciclo Conciertos de Viveros, organizado por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
  • 23:59 horas - La jornada concluirá con un correfoc y un castillo de fuegos artificiales, con un recorrido desde la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar, a cargo de Pirotecnia Zaragozana.

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Batalla de las flores, València

Batalla de las Flores / Moisés Domínguez

Domingo 26 de julio

  • 09:30 a 13:00 horas:
  • La playa de la Malva-rosa acogerá una nueva jornada de Fútbol Playa València – Zona 1, organizada por la Fundación Deportiva Municipal, en la instalación de vóley playa.
  • La playa de la Malva-rrosa también orgnizará una sesión de Fútbol Playa València – Zona 2 en el pabellón polideportivo, una actividad organizada por la Fundación Deportiva Municipal e incluida en la Agenda Deportiva de la OAM FDM.
  • Canal Específico de kitesurf permanecerá abierto en la playa del Perellonet, junto a la Gola del Perelló.
  • También estarán operativos los canales náuticos del Cabanyal, la Malvarrosa y el Perellonet, donde se podrán practicar actividades como catamarán, windsurf, paddle surf, patín a vela y otros deportes náuticos sin motor.
  • El Club Náutico de El Saler ofrecerá durante la jornada actividades de catamarán, windsurf, paddle surf, patín a vela y otros deportes náuticos sin motor, frente al pabellón deportivo de la playa.
  • La programación deportiva incluirá en València el EuroHockey U21 Championships 2026, correspondiente al Campeonato de Europa Sub-21 de hockey, incluido en la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
  • 20:00 horas. La Batalla de Flores pondrá el broche final a la Feria de València en el paseo de la Alameda.
  • 21:00 horas. El Festival de Jazz de València ofrecerá el concierto de Le Dancing Pepa en La Torre, junto al Pont de la Solidaritat.
  • 23:00 horas. La jornada concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Mediterráneo en la plaza del Ayuntamiento, organizado por la Concejalía de Fallas.
Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento

Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento / Moisés Domínguez

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