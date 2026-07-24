Programa de la Feria de Julio 2026 en València: actividades y conciertos del último fin de semana con la Batalla de las Flores
La programación del último fin de semana de feria reúne conciertos, actividades familiares, deporte y pólvora
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València
Con la llegada de Julio, València vuelve a vivir uno de los momentos más esperados del verano. Música, pólvora, flores y actividades para todos los públicos llenan la ciudad con motivo de la Feria de Julio 2026. Tras casi un mes de celebraciones, iniciada el 1 de julio, la programación encara este fin de semana su recta final.
Valencianos y visitantes podrán disfrutar de un último fin de semana repleto de actividades, conciertos, eventos deportivos y espectáculos pirotécnicos. La programación se despedirá el domingo 26 con la tradicional Batalla de las Flores y un espectáculo de Fuegos artificiales en la plaza del Ayuntamientio.
Viernes 24 de julio
- 19:30 horas - Talleres infantiles y Pequedisco en la Plaça de la Casa de la Dèmanà, en El Saler. Actividad organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
- 21:00 a 01:00 horas - La fiesta nocturnas de Caribe Mix en el Complejo de la Piscina Parc de l'Oest, organizado por la Fundación Deportiva Municipal y Aquaval SL.
- 22:00 horas - La música en directo de Roppers Band llegará a la Plaça de la Casa de la Demanà, en El Saler, organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
- 22:00 horas - Warcry protagoniza una nueva cita de los Conciertos de Viveros en els Jardins de Vivers, organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
Sábado 25 de julio
- 19:00 horas - El espectáculo musical infantil Los Trotamundos llegará al Parque Lineal de Benimàmet, organizado por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
- 20:00 horas - La Sopar y Punxá se celebrará en la Ciutat de l'Artista Faller, organizada por la Junta Central Fallera.
- 21:00 horas - El Festival de Jazz de València ofrecerá el concierto de Focusyear 2026 en La Torre, junto al Pont de la Solidaritat. La actuación será de entrada libre y estará organizada por el Palau de la Música.
- 22:00 horas - El Parque Lineal de Benimàmet acogerá la actuación musical de La Pelona, organizada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
- 22:00 horas - Los Jardines de Viveros serán el escenario del concierto de Silvestre Dangond, dentro del ciclo Conciertos de Viveros, organizado por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
- 23:59 horas - La jornada concluirá con un correfoc y un castillo de fuegos artificiales, con un recorrido desde la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar, a cargo de Pirotecnia Zaragozana.
Domingo 26 de julio
- 09:30 a 13:00 horas:
- La playa de la Malva-rosa acogerá una nueva jornada de Fútbol Playa València – Zona 1, organizada por la Fundación Deportiva Municipal, en la instalación de vóley playa.
- La playa de la Malva-rrosa también orgnizará una sesión de Fútbol Playa València – Zona 2 en el pabellón polideportivo, una actividad organizada por la Fundación Deportiva Municipal e incluida en la Agenda Deportiva de la OAM FDM.
- Canal Específico de kitesurf permanecerá abierto en la playa del Perellonet, junto a la Gola del Perelló.
- También estarán operativos los canales náuticos del Cabanyal, la Malvarrosa y el Perellonet, donde se podrán practicar actividades como catamarán, windsurf, paddle surf, patín a vela y otros deportes náuticos sin motor.
- El Club Náutico de El Saler ofrecerá durante la jornada actividades de catamarán, windsurf, paddle surf, patín a vela y otros deportes náuticos sin motor, frente al pabellón deportivo de la playa.
- La programación deportiva incluirá en València el EuroHockey U21 Championships 2026, correspondiente al Campeonato de Europa Sub-21 de hockey, incluido en la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
- 20:00 horas. La Batalla de Flores pondrá el broche final a la Feria de València en el paseo de la Alameda.
- 21:00 horas. El Festival de Jazz de València ofrecerá el concierto de Le Dancing Pepa en La Torre, junto al Pont de la Solidaritat.
- 23:00 horas. La jornada concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Mediterráneo en la plaza del Ayuntamiento, organizado por la Concejalía de Fallas.
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