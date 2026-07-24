La Formación Profesional privada dispara su oferta más de un 500% ante la falta de plazas públicas

Los grados de Formación Profesional tanto en los institutos privados como públicos siguen aumentando. La cifra que ofertan los centros de Formación Profesional privados ha sufrido un aumento de más del quinientos por cien respecto a la cantidad de alumnos que realizaban esta formación en 2022, último año que la Conselleria de Educación recopiló y publicó datos al respecto. Mientras tanto, el número que ofertan los centros públicos y concertados tan solo han aumentado un 5'89 % en los últimos 4 años. El incremento de la demanda de plazas en los ciclos formativos se ha vuelto un problema al que la Administración no ha ofertado soluciones.

Según el estudio realizado por el grupo de recogida de datos de 'No Retallades FP', los centros privados que ofertan FP han pasado de ofrecer 8.943 plazas a alcanzar las 57.327 plazas en 2026, sumando una oferta total que supera las 197.000 plazas entre la oferta pública, privada y concertada. 140.027 corresponden conjuntamente a centros públicos y concertados y 57.372, cerca del 29 %, a centros privados, de las cuales más de la mitad corresponden a plazas de la provincia de Valencia.

Varios estudiantes atienden al profesor en el aula, en imagen de archivo. / Redacción Levante-EMV

Menos vacantes para el profesorado

La evolución de las plazas docentes también refleja una reducción significativa. Las vacantes de inicio de curso en Secundaria, categoría que incluye también al profesorado de FP, pasaron de 12.693 plazas enfocadas al principio de curso a 8.374 durante el mismo periodo. La caída también afecta directamente a las especialidades vinculadas con la Formación Profesional. Las vacantes específicas de FP se han reducido de 5.646 a 3.858 en cuatro años, mientras que las correspondientes a sectores singulares han bajado de 680 a 401. En el caso de los maestros, las plazas también descendieron de 7.343 en 2023 a 4.918 en 2026. El informe sitúa el principal descenso en 2025, coincidiendo con la denuncia del acuerdo de plantillas y el comienzo de las movilizaciones educativas.

El análisis señala que Informática ha perdido 33 docentes en los últimos dos años y las especialidades relacionadas con el turismo, otros 31. Imagen Personal y las enseñanzas vinculadas al medio natural acumulan una reducción de 15 profesores, mientras que la enseñanza de Servicios Socioculturales habría perdido 30 plazas docentes únicamente durante el último año.

PRIMER DIA DE CLASE DEL CURSO / ALBA VILLAR / FDV

El informe advierte de la contradicción entre el crecimiento de la demanda de FP y la disminución del profesorado disponible. La falta de nuevas plazas públicas y de una plantilla suficiente limita el acceso a unos estudios cada vez más solicitados y empuja a miles de estudiantes a estudiar en los centros privados antes que en los públicos.

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Un negocio de hasta 342 millones

El documento calcula que más de 57.000 personas pagan actualmente entre 3.000 y 6.000 euros anuales para cursar estos estudios, lo que supone un volumen económico de entre 171 y 342 millones de euros cada año. El informe vincula el crecimiento de la educación privada con la falta de capacidad del sistema público para absorber el incremento de alumnado. Entre los cursos 2019-2020 y 2021-2022, el número de estudiantes de FP pasó de 102.292 a 115.221. Durante ese periodo, la matrícula pública aumentó un 12 %, la concertada un 2,2 % y la privada un 54,16 %.