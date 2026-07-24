Incendio Forestal
Extinguido el incendio forestal declarado junto a la A3 a la altura de Buñol
El fuego declarado este mediodía en las inmediaciones de la autovía de Madrid ha requerido dos medios aéreos
El incendio forestal declarado este mediodía junto a la A3, a la altura de Buñol, ya ha quedado extinguido, según han informado los bomberos del Consorci Provincial de Bombers de València. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.15 horas y movilizó a una unidad de Bombers Forestals, dos medios aéreos y una autobomba. La columna de humo, visible desde la autovía, alertó a los conductores que circulaban por la vía.
Según informaba Emergències 112, el fuego quedó controlado a las 16.10 horas gracias a la rápida intervención de los efectivos desplazados. Poco más de una hora después, a las 17.50 horas, los bomberos del Consorcio de Valencia confirmaron que el incendio había quedado completamente extinguido.
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