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Incendio Forestal

Extinguido el incendio forestal declarado junto a la A3 a la altura de Buñol

El fuego declarado este mediodía en las inmediaciones de la autovía de Madrid ha requerido dos medios aéreos

Incendio en Buñol

Incendio en Buñol / Emergències 112CV

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Alba Grimaldos

València

El incendio forestal declarado este mediodía junto a la A3, a la altura de Buñol, ya ha quedado extinguido, según han informado los bomberos del Consorci Provincial de Bombers de València. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.15 horas y movilizó a una unidad de Bombers Forestalsdos medios aéreos y una autobomba. La columna de humo, visible desde la autovía, alertó a los conductores que circulaban por la vía.

Según informaba Emergències 112, el fuego quedó controlado a las 16.10 horas gracias a la rápida intervención de los efectivos desplazados. Poco más de una hora después, a las 17.50 horas, los bomberos del Consorcio de Valencia confirmaron que el incendio había quedado completamente extinguido.

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