Extinguido el incendio forestal declarado junto a la A3 a la altura de Buñol

El incendio forestal declarado este mediodía junto a la A3, a la altura de Buñol, ya ha quedado extinguido, según han informado los bomberos del Consorci Provincial de Bombers de València. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.15 horas y movilizó a una unidad de Bombers Forestals, dos medios aéreos y una autobomba. La columna de humo, visible desde la autovía, alertó a los conductores que circulaban por la vía.

Según informaba Emergències 112, el fuego quedó controlado a las 16.10 horas gracias a la rápida intervención de los efectivos desplazados. Poco más de una hora después, a las 17.50 horas, los bomberos del Consorcio de Valencia confirmaron que el incendio había quedado completamente extinguido.