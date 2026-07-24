La izquierda prepara recursos de inconstitucionalidad tras el pacto PP-Vox que plasma la "prioridad nacional" en varias leyes valencianas

Los acuerdos entre PP y Vox en los Presupuestos y la ley de Acompañamiento, abriendo la puerta a la "prioridad nacional", van camino de acabar en los tribunales. PSPV y Compromís han salido este viernes en tromba a denunciar las últimas enmiendas pactadas entre los socios, que entre otras endurecen el acceso de las personas migrantes a la renta valenciana de inclusión y excluyen a las personas en situación irregular de las ayudas sociales, por "institucionalizar el racismo". Las dos formaciones de izquierda han cargado especialmente contra el president Juanfran Pérez Llorca, por "arrodillarse" ante las exigencias de los de Santiago Abascal.

Para el sindic del PSPV, José Muñoz, estos últimos acuerdos de PP y Vox son “un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana”. Muñoz ha criticado que, después de la ley de Presupuestos, ahora "pretendan extender la mal llamada prioridad nacional, el apartheid institucionalizado, al resto del ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana y, en concreto, a las leyes de carácter social, convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos”. “Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada”, ha asegurado el socialista.

El PSPV pone el foco en la "aberración" que supone a su entender que, a través de las enmiendas, "se encarga al Consell que haga un desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional, es decir, que elabore el Reglamento del Racismo institucionalizado en la Generalitat. Es repugnante", señala el síndic socialisa. Además, Muñoz ha subrayado que “la debilidad de Pérez Llorca y sus continuas cesiones ante la ultraderecha están convirtiendo la Comunitat Valenciana en un laboratorio de la inhumanidad”: “Cada vez que el PP cede ante Vox, la extrema derecha avanza, y cada vez que Pérez Llorca asume sus postulados, el racismo deja de ser un discurso marginal para convertirse en política de gobierno”.

Para el portavoz del PSPV, se trata de "una deriva profundamente inhumana y peligrosísima" que "rompe el principio básico de igualdad”. “La Comunitat Valenciana no puede convertirse en el campo de pruebas de la extrema derecha ni en el lugar donde un presidente débil permite que el racismo se convierta en norma. Pérez Llorca debe elegir: o defiende la igualdad y los derechos de todas las personas, o sigue arrodillado ante Vox y asume toda la responsabilidad por convertir la discriminación en política pública”, ha asegurado.

Valencia. VLC. Aprobacion de los presupuestos de PP y VOX de la Generalitat Valenciana en Les Corts, los primeros de Juanfran Perez Llorca. Jose Muñoz y Baldovi / Germán Caballero / LEV

Compromís recurrirá al Constitucional

Mientras el PSPV estudia elevar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Presupuestos por incluir esos principios de "prioridad nacional" entre los objetivos de varias conselleries (lo que no tiene efectos vinculantes, al contrario de los cambios acordados este viernes), Compromís ha anunciado poco después de conocer el contenido de las enmiendas a Acompañamiento que hará lo propio con esta norma.

El síndic valencianista, Joan Baldoví, así lo ha confirmado en un comunicado remitido por la coalición, en el que además ha lamentado que "una vez más el PP se arrastra ante Vox" al acordar medidas que "van contra los consensos más básicos" de la sociedad valenciana, que "no es un pueblo racista ni xenófobo", ha defendido Baldoví.

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"Somos un pueblo digno e integrador. Y sabemos que nuestro problema no está en nuestros vecinos que han nacido fuera sino en los políticos de PP y Vox, que enchufan a sus amigos o se reparten las viviendas públicas entre sus militantes", ha señalado en alusión al escándalo de las VPP de Alicante.