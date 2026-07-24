Juristes Valencians invoca a Jaume I en una protesta por el Dret Civil

Juristes Valencians toma el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, que tendrá lugar este lunes, como oportunidad para reivindicar el Dret Civil Valencià. Representantes de la asociación junto con profesores universitarios han llamado a la sociedad valenciana a reunirse frente a las Corts a las 20:15 horas. Lo han anunciado hoy en una comparecencia en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia (ICAV).

Aprovechando la finalización del periodo ordinario de sesiones del parlamento valenciano, se instalarán ante el edificio para presentar el manifiesto que reclama que el president de la Generalitat impulse la designación de los diputados que deberán defender en las Corts Generales la reforma constitucional para recuperar el Derecho Civil Valenciano.

El manifiesto suscrito por personalidades de la sociedad civil, representantes políticos y profesionales, demanda que esta designación se realice antes de finalizar el mes de julio.

Durante la comparecencia se denunciará el retraso en la designación de la delegación valenciana, en contraste con la rápida aprobación de la reforma constitucional para otorgar un senador propio a Formentera, reclamando para la Comunitat Valenciana el mismo trato institucional.

Tomarán la voz Luis Higuera Luján, vocal de la Comisión Asesora del Derecho Civil Valenciano y abogado; Ramón Aznar, profesor de Historia del Derecho de la Universitat Jaume I: y José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians.

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En sus redes sociales

La asociación de Juristes Valencians se ha hecho eco además, en sus redes sociales, animando a todos los interesados a participar en la protesta para que la Comunitat Valenciana recupere la capacidad legislativa en materia de Dret Civil.