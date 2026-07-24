La Comunitat Valenciana registra casi 93 víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres

La Comunitat Valenciana tiene 92,7 víctimas de violencia contra la mujer por cada 10.000 mujeres en 2025 (frente a las 94,7 del año anterior), según refleja la Memoria correspondiente a 2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según el documento, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJCV el pasado día 22 de julio y hecho público este viernes, durante el año pasado se presentaron un total de 27.743 denuncias relacionadas con la violencia contra la mujer por las 27.708 que hubo en 2024.

En total, los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana encausaron a 8.767 personas, se activaron 3.805 órdenes de protección y hubo 7.673 sentencias condenatorias.

En relación a los efectos de la crisis en los juzgados, la Memoria detalla que en 2025 se produjeron 21.554 demandas por despido y 8.376 concursos, y se iniciaron 3.403 procedimientos de ejecución hipotecaria. De los casi 3.000 lanzamientos practicados (2.992), 2.158 fueron por impago del alquiler y 637 por impago de hipoteca.

El documento hace un análisis de la actividad, la estructura, recursos y retos del Poder Judicial en la Comunitat Valenciana durante el año 2025. El total de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el año pasado fue de 789.466, con 771.851 resueltos y 480.974 en trámite. En total se dictaron 196.514 sentencias.

Sigue el esfuerzo por la dana

La dana de 2024 siguió presente en la actividad gubernativa y jurisdiccional de 2025, según la Memoria, "aunque sin la imperiosa urgencia del año anterior que obligó al cierre de sedes judiciales o suspensión de actuaciones y de procesos".

En 2025 se mantuvieron los refuerzos transversales aprobados el noviembre anterior por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los partidos judiciales más afectados por las inundaciones, como Catarroja y Requena, y en Torrent.

En marzo empezó a funcionar el refuerzo específico del juzgado de primera Instancia número 3 de Catarroja (ahora plaza 3 de la sección Civil y de Instrucción de este Tribunal de Instancia) para que su magistrada titular pudiera dedicarse en exclusiva a la tramitación de las diligencias previas para investigar presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en la dana.

Nuevo protocolo judicial para emergencias

Según la Memoria, "conscientes de que los episodios de alertas por fenómenos meteorológicos serán cada vez más frecuentes y de la necesidad de actualizar las directrices y pautas para hacerles frente", el presidente del TSJCV, Manuel José Baeza, y su Sala de Gobierno comenzaron a trabajar en un nuevo Protocolo de gestión de situaciones de crisis que afecten al ámbito judicial, que fue aprobado a mediados de septiembre.

En su radiografía de la Justicia en la Comunitat Valenciana, la Memoria detalla el diseño actual de la planta judicial y las necesidades de ampliación, los recursos humanos y las medidas de apoyo y conciliación, así como las infraestructuras y los recursos materiales.

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Destaca que la implantación de la nueva organización judicial ha generado dificultades por la falta de recursos y adaptación tecnológica, que hay falta de personal y plazas judiciales, además de la necesidad de más dotación de infraestructuras.