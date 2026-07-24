Altas temperaturas
Parcent registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 33ºC de madrugada
Localidades como Ayora y Ontinyent también registraron valores superiores a los 33 grados pasada la medianoche
Consulta la previsión del tiempo para este fin de semna
La tercera ola de calor del verano mantuvo durante tres días en alerta roja a parte de la provincia de València y Alacant, y en naranja al resto de la Comunitat Valenciana. Esta noche, en la que concluye este episodio de altas temperaturas, estas se dispararon; alcanzándose en el norte de la provincia de Alacant un mercurio poco habitual a altas horas de la noche.
Según datos ofrecidos por Avamet, Parcent se sitúa en el foco del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 36 grados, liderando la lista de los 31 municipios que pulverizan la barrera de los 33 grados en la medianoche.
Los municipios que han superado los 33 grados esta noche
La Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET) confirma que el termómetro rebasó los 33 ºC en las localidades de Parcent, Benimaurell, Almudaina, San Benito (Ayora), Agullent, Beniatjar, Tàrbena, Agres, Cap de la Nau, Sierra de Enguera, Ayora, Atzeneta d'Albaida, Beniarrés, la Vall de Gallinera, Benifato, Alfafara, Serra de Crevillent, Sierra de Buñol, Ontinyent, Cofrentes, Polop, Benimarfull, Benimassot, la Torre de les Maçanes, Siete Aguas, Confrides, Sella, la Vall d'Ebo, Beniaia, la Cabezuela y el Puig de la Llorença.
LISTADO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS (0:15 h)
- 36 ºC: Parcent, Benimaurell, Almudaina, San Benito (Ayora)
- 35 ºC: Agullent, Beniatjar, Tàrbena, Agres, Cap de la Nau, Sierra de Enguera
- 34 ºC: Ayora, Atzeneta d'Albaida, Beniarrés, la Vall de Gallinera, Benifato, Alfafara, Serra de Crevillent, Sierra de Buñol
- 33 ºC: Ontinyent, Cofrentes, Polop, Benimarfull, Benimassot, la Torre de les Maçanes, Siete Aguas, Confrides, Sella, la Vall d'Ebo, Beniaia, la Cabezuela, el Puig de la Llorença
- 32 ºC: Alcoi, Xàbia, Requena, Biar, Banyeres de Mariola, Muro d'Alcoi, Relleu, Salem, Balones, Titaguas, Teresa de Cofrentes, Venta de Gaeta, la Llacuna (Villalonga)
- 31 ºC: Orihuela, Elda, Petrer, Dénia, Villena, Calp, Albaida, Redován, la Font de la Figuera, Cox, Xixona, Castelló de Rugat, Orxeta, Xodos, Benifallim, l'Alqueria d'Asnar
- 30 ºC: Elx, Torrevieja, Benidorm, Crevillent, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Altea, Benissa, Novelda, Utiel, Cocentaina, Monòver, Simat de la Valldigna, Orba, Sagra, Venta del Moro, Alfauir, Camporrobles, Fontanars dels Alforins, Higueruelas, Almiserà, Salinas, El Toro, Sacañet
- 29 ºC: València, Alacant, Castelló de la Plana, Gandia, Vila-real, Alzira, Burjassot, Santa Pola, Xàtiva, la Vall d'Uixó, Oliva, la Vila Joiosa, Paiporta, Onda, Benicarló, Massamagrell, Peníscola, Alginet, Mutxamel, Cullera, Aspe, Ibi, Onil, l'Alcúdia, la Pobla de Vallbona, Vilafranca, Benafigós, Culla
- 28 ºC: Sagunt, Sueca, Vinaròs, Llíria, Enguera, Vallada, Quatretonda, Sollana, Benicull de Xúquer, Carlet, Bétera, Borriol, Torreblanca, Chelva, Soneja, l'Alguenya, la Llosa, Benimuslem, Albalat dels Tarongers, Portell de Morella, Castellfort, Vistabella del Maestrat, Catielfabib
- 27 ºC: Chiva, l'Alcora, Godella, Vilafamés, Llombai, Moixent, Traiguera, Fageca, Cim d'Aitana
- 26 ºC: Segorbe, Villar del Arzobispo, Sant Mateu, Xaló, Montanejos, Ademuz, Gátova
- 25 ºC: Viver, Cortes de Arenoso, Xert, Atzeneta del Maestrat, Albocàsser
- 24 ºC: Benlloc, Catí, Torralba del Pinar, la Mata, la Yesa
- 23 ºC: Forcall
- 18 ºC: Fredes
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