El poniente disparará el termómetro hasta los 37 grados el fin de semana antes del alivio térmico

Después de tres jornadas marcadas por las altas temperaturas dentro de la tercera ola de calor, el calor comenzará a remitir en buena parte de la Comunitat Valenciana, aunque el alivio no llegará hasta el final del fin de semana. La bajada se concentrará en el prelitoral y el litoral sur de Valencia, así como en el litoral sur de Alicante, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que en las zonas interiores todavía se mantendrán valores significativamente elevados.

Así que este viernes 24 de julio, las temperaturas descenderán de forma notable, aunque el calor seguirá siendo intenso. También podrán registrarse algunas tormentas, esta vez en puntos del litoral sur de Valencia, aunque en principio serán débiles y de escasa entidad.

En Xàbia y la Marina Alta, el viernes se presenta con temperaturas de entre 25 y 32 grados después de vivir algún reventón térmico en la noche del jueves. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las horas centrales del día aparece una probabilidad de precipitación del 25 %. El viento será flojo y variable, con predominio de las componentes este y nordeste.

El día más caluroso

La situación cambiará de forma notable el sábado, cuando el viento de poniente favorecerá un nuevo ascenso del termómetro en el litoral alicantino. La previsión apunta a una mínima de 25 grados y una máxima que podría alcanzar los 37 grados, con cielos despejados durante toda la jornada.

El viento del oeste soplará con velocidades próximas a los 25 kilómetros por hora. Este flujo desplazará hacia el oeste la masa de aire cálido que actualmente permanece sobre el este de la Península, pero antes de completar ese movimiento puede provocar un repunte térmico en las comarcas costeras. Será, por tanto, la jornada más adversa del fin de semana, con especial incidencia durante las horas centrales y primeras horas de la tarde.

Las noches también continuarán siendo cálidas, ya que el termómetro difícilmente bajará de los 25 grados. Esta circunstancia mantendrá una elevada sensación térmica y complicará el descanso nocturno.

El tiempo para el fin de semana según Aemet.es / Aemet

El descenso

El alivio llegará el domingo. La entrada de una masa de aire más fresca y seca permitirá que las temperaturas desciendan hasta situarse entre los 23 y los 30 grados, alrededor de siete menos que durante la jornada anterior.

La Aemet prevé que el desplazamiento de la masa cálida se complete durante el domingo y dé paso a un aire renovado, libre de polvo sahariano. Este cambio favorecerá una mejor visibilidad y un cielo más azul. Al tratarse, además, de una masa más seca, no solo bajarán las temperaturas, sino también la sensación de bochorno acumulada durante los últimos días.

El domingo predominará el ambiente soleado, con algunos intervalos nubosos durante la segunda mitad del día y una probabilidad de lluvia reducida, en torno al 10 %. El viento girará a sureste y soplará de forma moderada, con velocidades cercanas a los 15 kilómetros por hora.

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Así, el fin de semana estará dividido en dos escenarios muy diferentes: un sábado de calor extremo, con máximas cercanas a los 37 grados, y un domingo mucho más llevadero, con descenso térmico, menor humedad ambiental y una atmósfera más limpia.