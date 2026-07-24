El radar que más multas pone en España está en Valencia: más de 90.000 en un año

La conducción en las carreteras de España toma un rumbo determinante este 2026. Los radares de la DGT cerraron un año anterior récord con casi 250 millones de euros en multas, lo que supone un incremento de 14% respecto al 2024 según la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Dicho incremento no se debe a la velocidad de los vehículos en España, sino a los radares por los que estos deben pasar inevitablemente. Según la AEA, estos nuevos dispositivos puestos en lugares estratégicos por la DGT son tan precisos que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el País Vasco y Cataluña)”.

El radar rey de las multas está en Valencia

De los más de 1.000 radares desplegados por todo el país, únicamente 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias el año pasado. Dicho selecto grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la red de radares, pero los de Valencia sobresalen por encima de los demás.

Con 18,9 millones de euros recaudados, la provincia de Valencia puede decir que tiene el radar "más multador" de España. Se encuentra ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de la Canyada. Se posiciona a la cabeza de los radares con un récord de 90.766 denuncias en 2025. Le sigue en segundo puesto un radar en Alicante, con nada menos que 72.557 multas, en el kilómetro 7 de la CV-905.

El radar que más multa de España, A7 a la altura de la Canyada en Valencia / Levante-EMV

En el top 50, la Comunitat Valenciana aparece un total de 13 veces. Pero también puede decir que 5 de dichos radares han disminuido su actividad sancionadora desde el año anterior de registro (2024).

Coronándose con el radar que más multas pone de España, la provincia de Valencia queda en el primer puesto con 39.781.446 euros en ingresos totales por multas en 2025. Concretamente, con casi 19.000.000 euros en multas de velocidad.