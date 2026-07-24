La V-30 y la A-7 vuelven a complicar el tráfico en Valencia con más de 13 kilómetros de retenciones este viernes
Se espera que durante la tarde de hoy aumente el número de desplazamientos hacia las zonas costeras
La mañana de este viernes 24 de julio arranca con las habituales retenciones en varios puntos de la red viaria de València, donde el tráfico vuelve a ser denso a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de 13 kilómetros de retenciones en los principales accesos y salidas de la ciudad.
Uno de los puntos más afectados es la V-30, que presenta congestión a la altura de Vara de Quart, uno de los tramos con mayor volumen de vehículos a primera hora y dónde a primera hora presenta retenciones de más de 2 kilómetros. Las dificultades también se extienden a la Ronda Norte, en sentido hacia el Puerto de València, a su paso por Paterna.
El bypass de la A-7 también es uno de los puntos más afectados, dónde la circulación es densa en un tramo de 8 kilómetros a la altura de Bétera, en dirección Alicante. A esta situación se suma un foco de tráfico lento menos frecuente en la CV-32, en el entorno de Museros, en dirección a la autovía de Puçol, donde también se registran importantes ralentizaciones de más de un kilómetro.
A lo largo de la tarde se espera un incremento de los desplazamientos por el inicio del fin de semana y el aumento de la movilidad hacia las zonas turísticas del litoral.
- Final del Mundial pasada por agua y con un calor asfixiante: la Aemet prevé tormentas con granizo, lluvias y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana
- Aemet activa el aviso rojo mañana en la Comunitat Valenciana: máximas de 42ºC y alerta por tormenta
- Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
- El Mediterráneo se tropicaliza: el mar frente a la Comunitat ya agrava las olas de calor y amenaza las playas
- Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
- La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad
- Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde