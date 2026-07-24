La V-30 y la A-7 vuelven a complicar el tráfico en Valencia con más de 13 kilómetros de retenciones este viernes

La mañana de este viernes 24 de julio arranca con las habituales retenciones en varios puntos de la red viaria de València, donde el tráfico vuelve a ser denso a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de más de 13 kilómetros de retenciones en los principales accesos y salidas de la ciudad.

Uno de los puntos más afectados es la V-30, que presenta congestión a la altura de Vara de Quart, uno de los tramos con mayor volumen de vehículos a primera hora y dónde a primera hora presenta retenciones de más de 2 kilómetros. Las dificultades también se extienden a la Ronda Norte, en sentido hacia el Puerto de València, a su paso por Paterna.

El bypass de la A-7 también es uno de los puntos más afectados, dónde la circulación es densa en un tramo de 8 kilómetros a la altura de Bétera, en dirección Alicante. A esta situación se suma un foco de tráfico lento menos frecuente en la CV-32, en el entorno de Museros, en dirección a la autovía de Puçol, donde también se registran importantes ralentizaciones de más de un kilómetro.

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A lo largo de la tarde se espera un incremento de los desplazamientos por el inicio del fin de semana y el aumento de la movilidad hacia las zonas turísticas del litoral.