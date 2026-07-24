València vive su noche más cálida de la historia (otra vez)

La de este viernes ha sido una madrugada sofocante otra vez. Una nueva noche tórrida de forma generalizada en el litoral de la Comunitat Valenciana y mínimas superando los 25 grados en muchos municipios. En València ciudad la temperatura mínima registrada en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido de 27,5 grados. Se ha convertido "provisionalmente" -lo refrendarán los datos definitivos- en la noche más cálida de la historia por tercera vez al igualar los valores registrados el 13 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2023. Esos dos días el termómetro tampoco bajó de los 27,5 grados.

La temperatura mínima más alta se ha registrado, sin embargo, muy cerca de allí, en la estación del aeropuerto de València, situada en el municipio de Manises con 28,1 grados, la noche más cálida de la historia en este punto donde se recopilan datos desde 1966. En l'Albufera, en el Tancat de Mília, el mercurio se ha quedado en 27,5 grados. De hecho, las mínimas más elevadas de la Comunitat Valenciana se han producido en el área metropolitana, aunque el termómetro ha superado los 27 grados también en Sagunt (27,3) y Miramar (27,1).

Con estos registros, el Cap i casal encadena un total de 12 noches tórridas, a una de igualar el récord de noches tórridas que se encadenó entre el 13 y el 25 de julio de 2023. En una de esas noches, se alcanzó la mínima récord que se ha repetido esta pasada madrugada. En las otras dos capitales de provincia, se está viviendo una situación similar porque Castellón encadena once madrugadas con mínimas por encima de los 25 grados y Alicante, diez.

El bochorno no ha sido solo por el alto registro de las mínimas, sino por la elevada humedad que ha rondado el 90 % durante casi toda la noche. Esto ha provocado que la sensación real -el 'heat index' en voz anglosajona- se haya movido entre los 34 y los 36 grados. Cabe recordar que este jueves la humedad contribuyó a que la sensación térmica alcanzara un registro histórico e inédito de 63,1 grados en Sumacàrcer al mediodía, cuando la temperatura real era de 40,1 grados.

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La de este viernes al sábado será la última madrugada tórrida si se tienen en cuenta las predicciones de la Aemet que prevén 26 grados de mínima para esta próxima noche. A partir del domingo, se produce un alivio térmico generalizado con máximas rondando los 30 grados en el litoral. Por las noches, la temperatura caerá por debajo de los 25 grados y, en algunos puntos del interior, caerán incluso por debajo de los 15 grados.