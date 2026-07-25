Los 7 nuevos grados y 15 másteres en las universidades valencianas para el curso 2026-2027

La oferta universitaria de la Comunitat Valenciana se amplía de nuevo con la incorporación de 23 enseñanzas universitarias oficiales -tanto de grado, máster como de doctorado- para el próximo curso 2026-2027. Lo hace después de que el pleno del Consell haya dado el visto bueno para la creación de siete títulos de grado, 15 nuevos másteres y un nuevo doctorado. Se impartirán en cinco universidades valencianas, dos de ellas públicas y tres privadas.

De los siete nuevas carreras, cinco se cursarán en la Universitat Politècnica de València (UPV). Son los de Empresa y Tecnología Digital, Computer Science and Technology, Communications Networks and Systems, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering. Los dos restantes son los de Marketing en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y el de Bioinformática en la Universidad Internacional de Valencia.

Por su parte, los 15 másteres se aprueba para impartirse en la UPV, la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Cardenal Herrera-CEU y en la Universitat de València (UV), donde se autoriza el máster de Química Teórica y Modelización Computacional. El listado completo de los títulos de posgrado se conocerá en detalle en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), pero versan principalmente sobre tecnología. Se incluyen estudios relacionados con la inteligencia artificial, robótica, fabricación inteligente, tecnologías audiovisuales, comunicaciones inalámbricas, construcción industrializada, investigación sanitaria, educación inclusiva, neurociencia y educación o gestión pública. Por último, el decreto autoriza la implantación del Programa de Doctorado en Psicología, promovido conjuntamente por la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad Internacional de la Empresa.

Asimismo, se extinguen ocho enseñanzas, cinco másteres y tres programas de doctorado, después de que lo hayan solicitado los centros y hayan acreditado los motivos que justifican su supresión. Según la Generalitat, es la primera vez que este trámite se hace garantizando los derechos académicos de los estudiantes. Las titulaciones cuya extinción se autoriza pertenecen a la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Entre ellas figuran los másteres en Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida, Economía Cuantitativa, Derecho de Daños y Robótica, así como diversos programas de doctorado de carácter internacional e interuniversitario.

Segundo decreto en un mes

Esta oferta se suma a la aprobada ya a mediados de junio que autorizaba 10 nuevos grados, ocho de ellos en centros privados y 11 másteres, 10 de ellos en la privada. Entonces, las titulaciones autorizadas hoy tenían pendiente presentar parte de la documentación exigida en la normativa y, ahora, un mes después, han completado todos los requisitos administrativos para su aprobación.

Entonces la Generalitat creó un total de 1.100 plazas, 650 de grado y 450 de máster; 150 en la pública y 950 en centros privados, lo que da una muestra clara del modo de crecimiento de los estudios universitarios. El 87 % del total eran para la privada y casi el 51 % en la Universidad Europea. La publicación del decreto en el DOGV también permitirá determinar cuántas nuevas plazas se crean y su porcentaje con esta nueva hornada, pero todo indica que la tendencia se repetirá.

Noticias relacionadas

El Gobierno valenciano defiende que con ambos decretos se autorizan 44 nuevas titulaciones, una medida que adapta la oferta universitaria oficial a las nuevas demandas sociales, científicas y productivas. Y se hace a través de titulaciones que favorecen la incorporación de titulaciones vinculadas a sectores estratégicos y de alta cualificación, dentro del marco de planificación del Sistema Universitario Valenciano. Y, también, incrementando claramente la oferta en el sector privado.