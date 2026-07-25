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Incendio forestal

Todas las carreteras cortadas por los incendios forestales en España

Los incendios forestales han provocado cortes de tráfico en 27 carreteras: 11 en Ávila, 7 en la Comunidad de Madrid, 3 en Teruel, 2 en Guadalajara, 2 en Granada, 1 en Castellón y otra el Huelva.

Sigue aquí la última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó

Carretera cortada.

Carretera cortada.

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María Bas

Casi una treintena de carreteras cortadas por la ola de incendios forestales. Ávila y la Comunidad de Madrid concentran la mayoría de las interrupciones en una red viaria golpeada en siete provincias, entre ellas Teruel, Guadalajara, Granada, Castellón y Huelva.

Según informa la Dirección General de Tráfico, a las 20.00 horas de este sábado permanecen cerradas al tráfico en la provincia de Ávila:

- La AV-502 durante 19 kilómetros entre Navalperal de Pinares y Cebreros

- La AV-502 en ambos sentidos entre los kilómetros 19 y 31 en ambos sentidos entre Cebreros y La Atalaya

- La AV-503 entre el kilómetros 25 y el 39 hacia San Bartolomé de Pinares y Cebreros.

- la AV-504 seis kilómetros el tramo Cebreros y Poblado de Burguillo

- La AV-512 durante seis kilómetros en la vía que une Cebreros y El Tiemblo

- La AV-562 catorce kilómetros en sentido creciente Cebreros a El Quexigal.

- La AV-901 nueve kilómetros en ambos sentidos de Burgohondo a Villanueva de Ávila.

- La AV-902 seis kilómetros en el tramo de Burgohondo a El Quejigo

- La AV-902 desde el kilómetro 8 al 20 en dirección Navaluenga y La Rinconada

- La AV-904 en ambos sentidos en dos kilómetros de La Atalaya a Cerro Guisando.

- La CL-501 desde el kilómetro 34 al 11 de Casavieja a Santa María del Tiétar (Madrid).

En la Comunidad de Madrid, hay cortes en los siguientes tramos de las vías:

- En la M-507 entre los kilómetros 28 y 36 en ambos sentidos de Villa del Prado a Parque Romillo.

- En la M-540 seis kilómetros de Villa del Prado a Cruz Verde.

- La M-403 entre San Martín de Valdeiglesias y Las Cruceras

- La M-501 durante 20 kilómetros entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias en ambos sentidos.

- La M-512 entre Roblegordo y Navas del Rey

- La M-533 entre El Alcor y Zarzalejo en mabos sentidos.

- M-541 durante 6 kilómetros de Pelayos de la Presa a San Martín de Valdeiglesias.

Por otro lado, hay cortes por el fuego en Teruel en la A-1702, en Ejulve; en la TE-38, entre Dos Torres de Mercader y Casas de la Umbría, y en la TE-V-8101 de Castellote a Dos Torres de Mercader.

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Además, están afectados tramos en Castellón, en la CV-223 entre Nules y Eslida; en Granada, la GR-3204 en Pinos del Valle y Restábal, y la N-323 en Béznar; en Huelva, la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis; en Guadalajara, de Aldeanueva de Atienza a Condemios de Arriba, y la GU-151, de Aldeanueva de Atienza a Arroyo de las Fraguas.

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