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Los cinco mensajes Es-Alert que ha enviado la Generalitat para el confinamiento y evacuación de tres municipios

El Centre de Coordinació d'Emergències se ha comunicado con la ciudadanía afectada por el incendio de la Vall d'Uixó a través de mensajes donde se ha ordenado el confinamiento de la Vilavella, de la Vall d'Uixó y las evacuaciones de Eslida y Artana

Uno de los mensajes Es-Alert que ha enviado la Generalitat a los municipios afectados.

Uno de los mensajes Es-Alert que ha enviado la Generalitat a los municipios afectados. / Daniel Tortajada

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Amparo Soria

Elena Martínez

València

El Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado en apenas cinco horas cuatro mensajes Es-Alert de advertencia a la población para confinar y evacuar cuatro municipios que pueden verse afectados por el incendio de la Vall d'Uixó.

De forma escalonada, a medida que avanzaba el fuego por las estribaciones más al norte de la sierra de Espadán, la ciudadanía que reside en la Vall d'Uixó, la Vilavella, Artana y Eslida han ido recibiendo estas alertas del gobierno autonómico donde se han dado indicaciones de cómo proceder ante el fuego que siete horas después, sigue fuera de control.

Así, siempre según las decisiones tomadas en el Puesto de Mando Avanzado situado en la Vall d'Uixó y desde donde se coordinan todos los cuerpos y fuerzas de seguridad así como las instituciones, se ha decretado el confinamiento de la Vall y la Vilavella y la evacuación de Artana y Eslida.

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, junto al presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, acompañados por las autoridades locales y provinciales, se encuentran supervisando el avance de las llamas que, por ahora y con un parte meteorológico muy complejo, no tiene inidicios de mejora. Tal como ha informado Aemet, el viento de poniente, la baja humedad y el calor han sido los tres detonantes de este incendio.

El primer mensaje enviado por la Generalitat se ha producido a las 14:11 donde se ordenaba el confinamiento del municipio de la Vilavella por la cercanía del fuego al municipio. De hecho, la parte más cercana a la montaña, la zona de Santa Bárbara, ha sido desalojada por las autoridades locales.

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Apenas una hora y media después, a las 15:50 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje, esta vez a la población de Artana y la Vall d'Uixó como prevención a la evolución del incendio. Se les ha ordenado confinarse en casa y evitar los desplazamientos para garantizar el efectivo trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Mientras, a las 17:49 horas, la Generalitat ha decidido evacuar el municipio de Artana ante la voracidad de las llamas que avanzaban en dirección a la localidad. Así, "con motivo del incendio forestal de la Vall d'Uixó se ordena la evacuación de Artana por la carretera CV-2223 dirección a la carretera CV-10. Sigan las instrucciones de la Guardia Civil", ponía la alerta.

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A las 18:54, se ha enviado dos alertas: una reincidiendo en la necesaria evacuación de Artana, por la carretera que va hacia Eslida, y la evacuación del municipio de Eslida por la CV-223 en dirección a Onda.

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