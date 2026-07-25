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La DGT alerta: cuidado si te llega este SMS notificando una multa, se trata de una campaña fraudulenta

La Dirección General de Tráfico recuerda que las únicas vías oficiales para recibir notificaciones de sanciones son por correo postal o la Dirección Electrónica Vial

Caos en la Jefatura de Tráfico de València por la caída del sistema informático

Caos en la Jefatura de Tráfico de València por la caída del sistema informático / Fernando Bustamante

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Alba Grimaldos

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte sobre una nueva campaña de fraude en la que ciberdelincuentes suplantan la identidad del organismo mediante correos electrónicos y mensajes SMS para reclamar el pago de supuestas multas.

La DGT recuerda que nunca notifica sanciones por correo electrónico ni por SMS. Los únicos canales oficiales de comunicación son a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Por lo tanto, recomienda no acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes ni facilitar datos personales o bancarios.

Recomendaciones de la DGT

Es habitual que durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el aumento de los desplazamientos, los ciberdelincuentes aprovechen esta técnica conocida como phishing, para hacerse pasar por la DGT y enviar falsas notificaciones de multas con el objetivo de que los usuarios realicen el pago de una supuesta sanción.

Si ha recibido uno de estos correos electrónicos o SMS fraudulentos y no ha accedido al enlace, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda denunciar el intento de estafa a través de su buzón de incidentes.

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Mensaje del fraude.

Mensaje del fraude. / D. G.

Por el contrario, si ha sido víctima de esta estafa, la DGT recomienda contactar de inmediato con el banco para proteger la cuenta, guardar todas las pruebas (capturas y mensajes) y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Además, recuerda que el INCIBE ofrece asesoramiento a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017.

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