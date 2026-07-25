La Generalitat moviliza a 60 efectivos para combatir los incendios forestales de Madrid y Ávila

La Generalitat coordina la movilización de un dispositivo integrado por 60 efectivos y diversos medios materiales para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.

El operativo está compuesto por personal de distintos servicios de emergencias y extinción de incendios de la Comunitat Valenciana, entre ellos un contingente de Bomberos del Ayuntamiento de València formado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial.

11.000 litros de agua

Este equipo se desplazará este sábado hasta Utiel, donde se incorporará al dispositivo autonómico antes de partir hacia las zonas afectadas. El contingente valenciano aporta, además, tres vehículos: una bomba nodriza pesada con capacidad para 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros de apoyo.

Los bomberos transportan también material específico para combatir las llamas de forma manual, entre el que se encuentran batefuegos, motosierras, mangueras y mangotes para aspirar agua en lugares donde no haya puntos de abastecimiento disponibles.

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid / PYRO FIRE EXTINCTION

El concejal de Prevención y Extinción de Incendios de València, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos Pedro Canales han despedido a primera hora al equipo municipal que se sumará al operativo coordinado por la Generalitat.

Caballero ha destacado la solidaridad mostrada por los servicios de emergencia madrileños con València tras la dana y ha subrayado que los bomberos valencianos quieren responder ahora de la misma manera.

«Los bomberos de Madrid se volcaron con nuestra ciudad y estuvieron al lado de los valencianos en los momentos más complicados. Ahora que ellos y otras comunidades autónomas están sufriendo, los bomberos de València también quieren estar a su lado», ha señalado.

Por su parte, Canales ha explicado que el contingente todavía desconoce la zona concreta en la que será desplegado, aunque está preparado para intervenir de forma inmediata en función de las necesidades del operativo.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, anunciaron este viernes que habían puesto a disposición de la Comunidad de Madrid medios humanos y materiales para colaborar en la lucha contra los incendios forestales.

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La movilización forma parte del dispositivo de apoyo coordinado por la Generalitat, que desplazará un total de 60 efectivos para reforzar las labores de extinción y protección en Madrid y Ávila.