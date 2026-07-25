Otra madrugada 'infernal' antes de la tregua térmica del fin de semana

La madrugada del viernes al sábado habrá sido -si se han cumplido los pronósticos- de nuevo tórrida porque, al cierre de la edición en papel de Levante-EMV, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) preveía mínimas de entre 26 y 28 grados en el litoral de la Comunitat Valenciana. Afortunadamente, y tras varias noches consecutivas, el bochorno nocturno dará una tregua durante las tres próximas madrugadas en las que se espera que el mercurio caiga por debajo de los 25 grados en el litoral e, incluso, de los 20 en la mayor parte de comarcas del interior.

Esto pondría fin a un episodio inusual que ha encadenado 12 madrugadas tórridas -13 si se han cumplido las previsiones- en València ciudad. Solo una vez antes se habían encadenado tantas noches por encima de los 25 grados; fue entre el 13 y el 25 de julio de 2023 con un total de 13 jornadas. La mínima del viernes dejó la noche más cálida de la historia en el Cap i casal con 27,5 grados por tercera vez al igualar los valores registrados el 13 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2023. Más allá del calor marcado por el termómetro, las noches están siendo bochornosas por la elevada humedad que, entre el jueves y el viernes, rondó el 90 %, dejando una sensación real de entre 34 y 36 grados.

La mínima más alta de la jornada se registró muy cerca de allí, en la estación del aeropuerto de València, situada en el municipio de Manises con 28,1 grados, superando todos los registros de la Aemet desde 1966 en ese punto. En l'Albufera, en el Tancat de Mília, el mercurio se quedó en 27,5 grados. De hecho, las mínimas más elevadas de la Comunitat Valenciana se dieron en el área metropolitana, aunque el termómetro superó los 27 grados también en Sagunt (27,3) y Miramar (27,1).

La red de estaciones de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) elevó la mínima del viernes a los 30,5 grados de Balones y con registros por encima de los 29 en puntos como Benimassot, Villena, Relleu, Banyeres de Mariola, Confrides o Alcoi. La entidad la calificó de una "noche extremadamente cálida" al acercarse las mínimas a 30 grados incluso en zonas montañosas. Otra de las claves de estas últimas noches es que el termómetro ha marcado valores más propios del mediodía en plena noche. Ocurrió el viernes cuando, pasadas las 00.15 horas, había 36 grados en Parcent y más de 33 en otras 31 localidades.

Próximos días

A partir del domingo, se produce un alivio térmico generalizado con máximas rondando los 30 grados en el litoral por el desplazamiento de la masa de aire cálido y húmedo al Mediterráneo. Por las noches, la temperatura caerá por debajo de los 25 grados y, en algunos puntos del interior, se desplomará incluso por debajo de los 15 grados. Esta situación podría prolongarse durante varios días para los que la Aemet pronostica una estabilidad meteorológica.

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Máximas y mínimas previstas para el domingo en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Sin embargo, para este sábado, se mantienen las temperaturas "significativamente elevadas en el litoral" con máximas de 38 grados en el litoral; allí hay decretados avisos de nivel amarillo entre las 12 y las 20 horas. Además, la Aemet no descarta "chubascos ocasionales" por la tarde en algunos puntos de la mitad norte de la autonomía.