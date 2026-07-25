750 aniversario
La memoria de ocho siglos "dels fets" de Jaume I
La exposición de la UV reúne primeras ediciones, facsímiles, adaptaciones escolares y traducciones a lenguas como el árabe, el japonés o el portugués, y se inaugura coincidiendo con una jornada de cronistas por el 750 aniversario de la muerte del monarca
La Universitat de València dedica una exposición a la larga vida editorial del Llibre dels fets, la crónica en la que Jaume I relató en primera persona su trayectoria, sus campañas militares y la formación de los territorios conquistados durante su reinado. Bajo el título "La memòria de Jaume I. Edicions i traduccions del Llibre dels fets", la muestra podrá visitarse del 27 de julio al 27 de septiembre en la sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Histórica, en el Centre Cultural La Nau.
La exposición se plantea como un recorrido por la manera en la que la memoria de Jaume I ha sido conservada, reinterpretada y difundida desde la Edad Media hasta la actualidad. El punto de partida es la singularidad del Llibre dels fets dentro de la literatura europea: una narración autobiográfica que abarca prácticamente toda la vida del monarca y que fue redactada a partir de los relatos que el propio rey pronunciaba ante sus colaboradores.
Según explican los responsables de la muestra, Jaume I era consciente del poder de la escritura para prolongar su recuerdo más allá de su propia vida. El relato recoge los “feyts”, los hechos y conquistas que el rey quiso legar a las generaciones posteriores. La obra no solo se convirtió en uno de los grandes textos de la literatura medieval, sino también en un documento fundamental para comprender el nacimiento del Reino de València y la construcción de su memoria histórica.
Manuscritos y copias
Durante la Edad Media, el Llibre dels fets circuló a través de manuscritos destinados a la familia real, la nobleza y el alto clero. Entre los ejemplares conservados destacan el manuscrito de Poblet, copiado en 1343, y el manuscrito de Aiamans, de 1380, encargado por Pere el Cerimoniós a partir de la versión que el propio monarca fijó como canónica.
La llegada de la imprenta amplió considerablemente el alcance de la crónica. Una de las piezas centrales de la exposición es el Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, impreso en València por Diego de Gumiel en 1515. La obra incluía una primera estampación parcial de la crónica, centrada en la conquista del territorio valenciano, y estaba acompañada por una imagen idealizada de Jaume I a caballo.
Hubo que esperar hasta 1557 para que apareciera, también en València, la primera edición completa del texto. Publicada en el taller de la viuda de Joan Mei, su publicación estuvo vinculada al interés de Carlos V por conservar y difundir la obra de su antepasado, con la intención de que pudiera ser leída por su nieto Carlos de Austria.
El itinerario expositivo también presta atención a las versiones latina y castellana realizadas en el siglo XVI por el canónigo Bernardino Gómez Miedes. Su traducción latina, se publicó en 1582, mientras que dos años después apareció la Historia del muy alto e invencible rey don Jayme de Aragón.
Siete secciones
La muestra se organiza en siete secciones cronológicas y tipológicas. Tras las primeras ediciones, aborda el redescubrimiento del valor literario e historiográfico del texto durante el siglo XIX, cuando el romanticismo y la Renaixença recuperaron la figura de Jaume I. En 1848 apareció una traducción al castellano de Marià Flotats y Antoni de Bofarull, mientras que en 1873 Marià Aguiló publicó la primera edición en su lengua original desde la impresión valenciana de 1557.
El recorrido continúa con las ediciones filológicas, los facsímiles y las adaptaciones lingüísticas de los siglos XX y XXI. Entre ellas figura la edición de Les quatre grans cròniques preparada por Ferran Soldevila en 1971, así como la edición filológica realizada por Jordi Bruguera en 1991.
Uno de los hitos más recientes es la edición crítica completa preparada por Antoni Ferrando y Vicent Josep Escartí, publicada por la Universitat de València y la AVL. La obra parte de la versión canónica conservada en el manuscrito de Aiamans e incorpora las variantes del manuscrito de Poblet, además de contrastar el texto con las versiones latina y aragonesa. La edición, aparecida inicialmente en 2010 y completada en 2024, puede consultarse gratuitamente en línea.
La proyección internacional del Llibre dels fets ocupa otro de los apartados de la exposición. Además de las traducciones históricas al castellano y al inglés, la crónica ha sido vertida durante las últimas décadas al francés, el italiano, el portugués, el japonés y el árabe. En 2026 se ha publicado también una nueva traducción al castellano de Julia Butiñá.
Una jornada académica, civil y religiosa
La inauguración de la muestra coincidirá el 27 de julio con una jornada conmemorativa organizada por la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials y la Universitat de València con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I.
Los actos comenzarán a las 16.00 horas en el Aula Magna de La Nau, con las intervenciones del rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía Cabedo, y del presidente de la academia de cronistas, Josep Ramon Sanchis Alfonso. A continuación, Vicent Josep Escartí pronunciará la conferencia La memòria del rei Jaume I: edicions i traduccions del Llibre dels feits. La exposición se inaugurará a las 17.10 horas en la sala Duc de Calàbria, con la participación de la directora de la Biblioteca Universitaria, Maria Jesús García Mateu, y del comisario Antoni Ferrando.
Tras la sesión académica, los cronistas realizarán un homenaje civil ante la estatua ecuestre de Jaume I en el jardín del Parterre, donde depositarán una corona de laurel. La jornada concluirá en la Catedral de València con una misa solemne y un Te Deum, presididos por el arzobispo de València, Enric Benavent.
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