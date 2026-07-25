Las mujeres y niñas afrodescendientes se reivindican en València

Este viernes 24 de julio se ha celebrado en el Centre del Carme la 10.ª edición del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes. Desde la institucionalización del 31 de julio como Día Internacional de la Mujer Africana, esta fecha significa poner en retrospectiva los avances hechos hasta ahora y reconocer las dificultades que siguen sufirendo las mujeres africanas.

La conmemoración ha reunido a expertas internacionales, instituciones valencianas y a la ciudadanía en un debate que pretende concienciar sobre el papel de estas mujeres en el sostenimiento de sus comunidades. El objetivo del evento ha sido llevar a la reflexión, el diálogo y la incidencia política en torno a los derechos de las mujeres de ascendencia africana mediante la presentación de la serie documental ‘Descoloniza’ de AJ+ Español, que da voz a comunidades históricamente infrarrepresentadas y aborda cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la justicia social, y un conversatorio sobre soberanía alimentaria.

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Información sobre la celebración

El evento ha tenido lugar en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y ha sido organizado por el Movimiento por la Paz-MPDL y financiado por Center for Disaster Philanthropy (CDP).

Durante la jornada se ha proyectado el episodio ¿Por qué Puerto Rico importa el 85 % de su comida?, que explica cómo la dependencia alimentaria de la isla está ligada a una larga historia de colonialismo.

Este día conmemorativo también ha invitado a la reflexión sobre la soberanía alimentaria, que se refiere al derecho de cada territorio a definir sus propias políticas agrícolas, la justicia social y la resiliencia de las comunidades. Durante la jornada, las organizadoras han denunciado las desigualdades que sufren las mujeres afrodescendientes como resultado de la colonización y los procesos de exclusión, la polarización social, los discursos de odio de algunos responsables públicos, la criminalización de los procesos migratorios y la falta de sistemas alimentarios justos.

El Centre del Carme acoge la 10.ª edición del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes / Levante-EMV

Invitadas especiales del evento

Durante la edición de esta jornada, la activista y comunicadora afroperuana Natalia Barrera Francis, presentadora de ‘Descoloniza’, ha participado en una mesa redonda tras la emisión del documental junto con Raquel Barbosa e Isabelle Mamadou.

Ambas son figuras representativas de la lucha por la identidad de las mujeres afrodescendientes, Barbosa como cofundadora de ‘La Culpa es del Coulant’, una plataforma que utiliza la gastronomía como herramienta de explorar la historia, la memoria e identidad africana y afrodiáspora, y Mamadou como delegada de Movimiento por la Paz en la Comunitat Valenciana, sobre soberanía alimentaria y el papel de las mujeres africanas y afrodescendientes en el sostenimiento de sus comunidades.

Las tres han dialogado conectando la realidad de Puerto Rico con otras mucho más cercanas para los del territorio de la Comunitat Valenciana como la DANA en 2024, demostrando la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios frente a la crisis climática.

Actividades del evento

Los talleres disponibles a lo largo del evento han estado impulsados por mujeres africanas y afrodescendientes, algunos de ellos han sido puestos de henna, afrofuturismo, trenzas y peinados afro, complementos y actividades infantiles.

La apertura ha corrido a cargo de la artista Aisha Miranda, con una performance creada especialmente para esta edición. Además, el público ha podido realizar visitas a dos exposiciones; una que echará la mirada atrás y pondrá en retrospectiva los carteles de las diez ediciones del evento y otra de retratos de mujeres y niñas afrodescendientes.

La jornada ha concluido con un catering del restaurante Marrakesh de València, de comida tradicional árabe y marroquí, mientras una sesión de afrobeat a cargo de la DJ Dreya animaba el ambiente.

El Centre del Carme acoge la 10.ª edición del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes / Levante-EMV

Un compromiso de casi 10 años

Desde 2017, València se ha consolidado como un referente en Europa en la conmemoración del 25 de julio, una fecha que tiene su origen en el histórico encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora celebrada en 1992 en República Dominicana.

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Coincidiendo con el décimo aniversario, 30 entidades de la Comunitat Valenciana han suscrito la declaración conjunta "Diez años de avances", que reconoce el camino recorrido durante la última década, reivindica la contribución de las mujeres africanas y afrodescendientes a la ciudad de València y hace un llamamiento a seguir construyendo una sociedad libre de racismo.