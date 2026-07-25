Nuevo cargo para el vicerrector de la UV Carlos López Olano

La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) ha renovado su dirección durante una sesión extraordinaria virtual de su consejo. El elegido como nuevo presidente es el profesor valenciano Carlos Javier López Olano, vicerrector de Comunicación, Participación y Transparencia de la Universitat de València dentro del equipo de Juan Luis Gandía como rector.

Los cambios se producen después de que Alexandra Falla Zerrate presentara su renuncia a la presidencia de la asociación tras ser designada como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Falla se incorporará al nuevo gobierno encabezado por el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Los cambios tuvieron el respaldo unánime del consejo de la organización.