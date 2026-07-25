Ni pacto de Estado ni nada

Sigue este verano dando muestras de lo que ya son los veranos ibéricos. Calurosos, poco confortables, con días infernales, con incendios pavorosos que no pueden extinguirse. Un año más. Y los que nos quedan. Los estudios e informes científicos confirman que este proceso está desbocado, no se consigue frenar, ni minimizar. Gente desalojada de sus casas porque el fuego los puede matar. Gente muriendo porque no pueden soportar el calor continuado que se registra por el día y por la noche. Y no pasa nada. Se anuncia la necesidad de un pacto de Estado de cambio climático que debería estar aprobado hace años. Ahora nunca va a llegar. No interesa. El clima, como antes el agua o la educación o la vivienda, se ha convertido en un tema político, y cuando eso ocurre, se acabó. No hay solución.

En 2021 se aprobó, afortunadamente, una ley de cambio climático. El resultado de las votaciones que se produjeron entonces, del texto principal y de las enmiendas, da cuenta de lo que va a ocurrir con ese pretendido pacto de Estado de cambio climático propuesto. No se va a hacer, ni se aprobará en el parlamento. La coyuntura política ahora es incluso peor que entonces. Quedan meses para elecciones generales, autonómicas y locales. Nadie va a redactar ningún documento para este tema ni se reunirá para consensuarlo con el resto de partidos. Un año perdido, o dos, o tres… Qué más da. Seamos realistas. Vivimos en un país donde a la política no le interesa realmente lo que necesita la sociedad. Se aprueban medidas que parchean las deficiencias más evidentes, pero la visión de largo plazo, salvo que venga impuesta desde Europa, no existe.

Podríamos hablar, además, de la calidad de la política actual, pero el debate nos conduciría a la melancolía. Por tanto, no se preocupen. No va a haber pacto de Estado de cambio climático. Lo cual es un soberano error para nuestro país, que es el territorio europeo que más está notando el proceso actual de cambio climático que algunos necios aún niegan. Solo podría haberlo si viene obligado desde Europa. Ojalá. Pero el contexto ideológico de Europa tristemente también está cambiando. España necesita anualmente un 1% de su PIB a políticas de adaptación al cambio climático. Pero tranquilos, esto tampoco se va a llevar a cabo. Por tanto, todo lo que se dice estos días sobre la necesidad de actuar sobre el cambio climático no se va a realizar. Tranquilos, nuestro país vuelve a dar muestras de que, en materia de cambio climático, es mejor vivir en el precipicio, en una continua aventura hacia la nada. Sin ningún compromiso efectivo que realizar. Luego nos echaremos las manos a la cabeza por no habernos puesto de acuerdo en lo esencial.

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El clima sigue cambiando, la gente sensata se cansa de la falta de soluciones, pero la política a lo suyo, a la ofensa, al bloqueo… a la nada.