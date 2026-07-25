Pérez Llorca modifica su agenda por los fuegos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha modificado su agenda del día ante la evolución de los incendios en España. Antes de que se iniciara el de la Vall d'Uixó, Presidencia informaba de la cancelación de la asistencia esta noche a un acto festivo en Orihuela: el desfile de la entrada mora en las fiestas de la Reconquista. Lo hacía ante la situación que se está viviendo los últimos días en Madrid y para la que la propia Generalitat ha colaborado con el despliegue de unas decenas de bomberos y distinto material técnico.

Más tarde, durante la mañana, cobraba importancia el fuego en la zona de la Vall d'Uixó y la Vila Vella, junto a la sierra de Espadán, y Presidencia informaba pasadas las 14.00 horas del desplazamiento de Pérez Llorca hasta el puesto de mando de la emergencia. El conseller Juan Carlos Valderrama se encuentra asimismo en el lugar siguiendo de primera mano la evolución de las llamas.

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Después de las 15.00, la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, publicaba un mensaje en sus redes sociales en el que indica que está en contacto con la alcaldesa de la Vall d'Uixó y miembro de la cúpula del PSPV, Tania Baños, y añadía que se han incorporado ya efectivos de la UME al operativo de la extinción.