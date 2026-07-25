Sin potencia de aire y a 30 grados en la UCI de coronaria del Doctor Peset de València

A casi 30 grados. Así han estado pasando la ola de calor tanto el personal como los pacientes del área de coronaria de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Doctor Peset de València. La instalación de aire acondicionado encargada de refrigerar esa zona no lo hace con la suficiente potencia y eso está provocando que las temperaturas se disparen por encima de los valores recomendados. El pasado miércoles 22 de julio había 27 grados en la zona de los pacientes en coma y 29 en la de los pacientes coronarios. El bochorno ha provocado, incluso, que cuatro profesionales del personal de Enfermería de la unidad se hayan desmayado después de reportar mareos por las altas temperaturas.

La situación no es reciente, se viene arrastrando desde finales de julio. De hecho, el 2 de julio, el sindicato Satse reportó el problema a la dirección del centro. Al pasar casi tres semanas sin solución, la entidad ha elevado una denuncia a la Inspección Sanitaria de la Conselleria y al Servicio de Riesgos Laborales y Medicina Preventiva del centro. Varios pacientes y familiares también han reportado quejas por escrito; algunos, incluso, han comprado un ventilador para enchufarlo y tratar de combatir mejor el calor. A diferencia de la oficina Labora clausurada ayer en València, los hospitales no pueden cerrar y atender desde casa.

El problema es, al parecer, de potencia de la instalación porque la temperatura de salida del aire es de 19 grados cuando tendría que ser de 16 grados, explican desde el sindicato, para ser efectivo. "Mantenimiento nos dice que las máquinas funcionan al 100 %, pero el sistema no consigue refrigerar adecuadamente", explican. En años anteriores ya se había detectado la falta de potencia y, por eso, según el sindicato, la gerencia instaló unas máquinas de aire portátiles, los conocidos 'pingüinos', para enfriar el espacio. Además, el sindicato denuncia que las obras de remodelación de Urgencias aun en marcha, han llevado a desinstalar dos máquinas de aire.

Eso lleva a que se "hayan producido situaciones que comprometen el bienestar y la seguridad de pacientes y profesionales" siendo atendidos y trabajando "en condiciones que dificultan seriamente la asistencia". Y es que los pacientes de coronaria son aquellos que han sufrido un infarto o problemas en el corazón que no "pueden estar alterados sufriendo el calor". Estos son atendidos por un equipo conformado por tres enfermeras por turno, dos auxiliares de Enfermería y entre 10 y 12 facultativos. Todos ellos están sufriendo las consecuencias del calor.

Buscando solución

Fuentes oficiales del centro reconocen la situación, pero explican que se están tomando medidas al respecto. En primer lugar, aseguran que esas camas -son ocho lechos- se están dejando de utilizar y se está ubicando a los pacientes en otros espacios de la UCI. Y, en segundo lugar, se está trabajando para solucionar el problema sin interrumpir la actividad habitual de la UCI. La idea es aprovechar el mes de agosto, cuando se cierran parte de las camas de la unidad por la bajada de la presión asistencial, para revisar la instalación y ver si se puede solucionar de forma rápida o determinar cómo arreglarlo. En ese periodo se aprovecha, por ejemplo, para limpiar el espacio que tiene un protocolo propio y más exhaustivo que para el resto de espacios sanitarios.

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Desde Satse piden una "actuación urgente" y la adopción de "medidas provisionales eficaces" mientras se resuelve de forma definitiva. "No podemos seguir recurriendo al abanico como única opción", confiesa una de las enfermeras del centro. Cabe tener en cuenta que las máquinas de la UCI desprenden calor -los hemofiltros, respiradores o bombas, entre otros- y que la atención a estos pacientes requiere, en ocasiones, usar el EPI. "El otro día había una enfermera abanicando a una paciente toda cubierta y otra abanicando a la enfermera que la atendía con un EPI", relatan los testimonios.